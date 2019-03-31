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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 вер, 2019 16:42
А ось і свіжа стаття щодо ринку оренди станом на вересень. "Дешево квартиру можна тільки .. сфотографувати". Хороший вислів. Приємний для орендодавця. Експерти стверджують зростання ставок оренди за пів року на 30%. Прибрехали, звісно. Але на 8-10% можна сміливо підвищувати ціни, особливо в економ-сегменті.
Додано: Вів 03 вер, 2019 17:48
Если смотреть на хотелки ОЛХ, то по наблюдаемым мною домам тоже плюс 20-30% получается.
Вопрос - как по обновленному прайсу реально сдается?
Знакомые коллеги ограничиваются максимум 10% повышением стоимости аренды или оставляют как есть.
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:00
Приємний темп зростання оренди: "Цены на аренду жилья рекордно растут. Эксперты отмечают, что цены на аренду достигают годового пика: стоимость съема жилья может вырасти на 1 тыс. грн за полдня".
Додано: Сер 04 вер, 2019 17:47
Ого, какие спецы в строительстве помимо признанного гуру этого форума в строительстве будивельника отметились тут пока я сидел в бане.
Один что-то где-то слышал, другой может точно указать украинский ДСТУ существующий с 1993г или советский ГОСТ где написан то ли предельный срок эксплуатации без капремонта, то ли степень долговечности и огнестойкости какого-нибудь из элементов панельного здания, то ли срок службы этого устаревшего совкового строения.
Но вот прождал в бане один день и никакого ответа не увидел хотя в других темах авторы вроде как отмечались.
Господа знатоки, может, откроете мне наконец глаза на этот давно наболевший вопрос?
Я,конечно, тоже кое-что слышал и кое-что знаю, но с такими цифрами не встречался
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 04 вер, 2019 18:11
А я думаю: че мне сегодня весь день арендодатель наяривает? Написал ему смску: "Не могу говорить. В кино." Думал вечером, часов в 11 ему перезвонить, но теперь уже не буду.
Додано: Сер 04 вер, 2019 19:09
Он уже все кинотеатры и даже театры, небось, обзвонил.
Тысяча гривен на кону, на минуточку!
Додано: Сер 04 вер, 2019 19:13
Бог подаст. Пусть пойдет попробует устроиться на работу.
Додано: Сер 04 вер, 2019 19:55
это вы зря, подтвердили возникшую у арендодателя мысль что вы ходите в кино за его деньги и вообще много отдыхаете
нужно было написать "Не могу говорить, работаю в такси(разгружаю вагоны)."
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 04 вер, 2019 19:59
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Работать? «Я до этого не опущусь» ))
Вот просто каждое слово - шедевр, жизнь лендлордов как на ладони
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:23
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Бог подаст. Пусть пойдет попробует устроиться на работу[/quote]
Может он таких как вы сам принимает на работу. А если он сдаёт и есть что. Значит заработал. А вы нет. И вообще Макс. Я специально для вас что нибудь освобожу. Заселяйтесь. На вас это хорошо повлияет. Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев. Давайте. Вы потом десятому закажете как хозяев не уважать. То вас распустили. Короче говоря не нарвались вы ещё толком на правильных хозяев. У меня один такой "разумный" набедокурил и смотался. Ключ у консьержа оставил. Сим карту выбросил. Как же его удивили встретив по месту работы...С телефончиком он ведь пожалел расстаться.
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