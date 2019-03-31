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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1614161516161617

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 56
Виросли більш як на 50%
18%
10
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 21:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  dir написав:Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев.

... отак, чи покруче? :)
https://24tv.ua/meni_poy_tvoya_zayava_t ... o_n1200124
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 21:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Помните, 3 дня назад писал про квартиранта, которому работа оплачивает аренду, а я плачу весь комунал, и что после подьема аренды на 10% он сказал что сьезжает?

Сегодня с ним встречался обсудить передачу квартиры (он пока живет еще).

Потерял спесь, уже без энтузиазма.

Пока ничего не нашел, а осталось ему срока меньше недели :))))

Никто не захотел видимо связываться, плюс он уже разбалован моим премиальным ремонтом за 15куе (это ровно в 2 раза дороже чем мой эконом ремонт в других хатах).

Думаю что может так получиться, что он еще останется и переподпишет договор.

Ну что ж! Будем держать кулачки!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 21:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  investorkiev написав:Никто не захотел видимо связываться, плюс он уже разбалован моим премиальным ремонтом за 15куе (это ровно в 2 раза дороже чем мой эконом ремонт в других хатах).


на самом деле хороших и правильных ремонтов под аренду очень мало, или устаревший пшонка стайл или дешманский бомж стайл
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:00

  dir написав: Может он таких как вы сам принимает на работу. А если он сдаёт и есть что. Значит заработал. А вы нет. И вообще Макс. Я специально для вас что нибудь освобожу. Заселяйтесь. На вас это хорошо повлияет. Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев. Давайте. Вы потом десятому закажете как хозяев не уважать. То вас распустили. Короче говоря не нарвались вы ещё толком на правильных хозяев. У меня один такой "разумный" набедокурил и смотался. Ключ у консьержа оставил. Сим карту выбросил. Как же его удивили встретив по месту работы...С телефончиком он ведь пожалел расстаться.

Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:39

  airmax78 написав:
  dir написав: Может он таких как вы сам принимает на работу. А если он сдаёт и есть что. Значит заработал. А вы нет. И вообще Макс. Я специально для вас что нибудь освобожу. Заселяйтесь. На вас это хорошо повлияет. Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев. Давайте. Вы потом десятому закажете как хозяев не уважать. То вас распустили. Короче говоря не нарвались вы ещё толком на правильных хозяев. У меня один такой "разумный" набедокурил и смотался. Ключ у консьержа оставил. Сим карту выбросил. Как же его удивили встретив по месту работы...С телефончиком он ведь пожалел расстаться.

Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.

Договорились. Гарантирую. Вам мало не покажется. С удовольствием бы провёл парт.полит. работу с вашим арендодателем в отношении поведения с кадрами вроде вас. Поспособствуете контактом? Вы же таким "крутым" себе кажетесь.
Востаннє редагувалось dir в Сер 04 вер, 2019 22:47, всього редагувалось 1 раз.
dir
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:41

  Долярчик написав:
  dir написав:Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев.

... отак, чи покруче? :)
https://24tv.ua/meni_poy_tvoya_zayava_t ... o_n1200124

Фу, какой примитив. Вы не правильно себе всё представляете.
dir
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:44

  investorkiev написав:Помните, 3 дня назад писал про квартиранта, которому работа оплачивает аренду, а я плачу весь комунал, и что после подьема аренды на 10% он сказал что сьезжает?

Сегодня с ним встречался обсудить передачу квартиры (он пока живет еще).

Потерял спесь, уже без энтузиазма.

Пока ничего не нашел, а осталось ему срока меньше недели :))))

Никто не захотел видимо связываться, плюс он уже разбалован моим премиальным ремонтом за 15куе (это ровно в 2 раза дороже чем мой эконом ремонт в других хатах).

Думаю что может так получиться, что он еще останется и переподпишет договор.

Ну что ж! Будем держать кулачки!

Что значит "я плачу весь комунал"? Баловство это. Не портьте нам арендаторов, пжлста.
dir
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:53

  dir написав:
  airmax78 написав:
  dir написав: Может он таких как вы сам принимает на работу. А если он сдаёт и есть что. Значит заработал. А вы нет. И вообще Макс. Я специально для вас что нибудь освобожу. Заселяйтесь. На вас это хорошо повлияет. Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев. Давайте. Вы потом десятому закажете как хозяев не уважать. То вас распустили. Короче говоря не нарвались вы ещё толком на правильных хозяев. У меня один такой "разумный" набедокурил и смотался. Ключ у консьержа оставил. Сим карту выбросил. Как же его удивили встретив по месту работы...С телефончиком он ведь пожалел расстаться.

Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.

Договорились. Гарантирую. Вам мало не покажется. С удовольствием бы провёл парт.полит. работу с вашим арендодателем в отношении поведения с кадрами вроде вас. Поспособствуете контактом? Вы же таким "крутым" себе кажетесь.

Заинтриговали. Возможно Трибека подождет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:54

  dir написав: Что значит "я плачу весь комунал"? Баловство это. Не портьте нам арендаторов, пжлста.


уже обсуждали, посмотрите посты от 30 августа, вечером.
суть в том, что они мне платят каждый месяц фикс сумму, а комунальные плачу я какие есть по факту. Итого без отопления я в большом плюсе, с отоплением - в минусе, а по факту нужно считать среднемесячную аренду за год, которая с учетом этих мансов получалась примерно на +10% выше от обычной рыночной цены.

Не совсем выгодно, но в моем конкретном случае большой зазор, мне выгодно.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 23:08

  dir написав:Договорились. Гарантирую. Вам мало не покажется. С удовольствием бы провёл парт.полит. работу с вашим арендодателем в отношении поведения с кадрами вроде вас. Поспособствуете контактом? Вы же таким "крутым" себе кажетесь.

Давайте я отправлю вам требования к квартире, ориентацию окон по сторонам света, цвет и фактуру стен, требования к санузлам и сантехнике (санузлов должно быть минимум 2, в обоих должна быть душевая кабина либо ванная), требования к матрасу и в целом к мебели, отдельно требования к кухне. Требования к состоянию дома, МОПов и придомовой территории. Вы посмотрите, если один из Ваших объектов соответствует критериям - почему нет? Чем платить риелтерам - лучше я сниму напрямую. Да, беспокоить по поводу оплаты меня можно не чаще одного раза в квартал.
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