Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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dir написав: Может он таких как вы сам принимает на работу. А если он сдаёт и есть что. Значит заработал. А вы нет. И вообще Макс. Я специально для вас что нибудь освобожу. Заселяйтесь. На вас это хорошо повлияет. Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев. Давайте. Вы потом десятому закажете как хозяев не уважать. То вас распустили. Короче говоря не нарвались вы ещё толком на правильных хозяев. У меня один такой "разумный" набедокурил и смотался. Ключ у консьержа оставил. Сим карту выбросил. Как же его удивили встретив по месту работы...С телефончиком он ведь пожалел расстаться.
Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.
dir написав: Может он таких как вы сам принимает на работу. А если он сдаёт и есть что. Значит заработал. А вы нет. И вообще Макс. Я специально для вас что нибудь освобожу. Заселяйтесь. На вас это хорошо повлияет. Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев. Давайте. Вы потом десятому закажете как хозяев не уважать. То вас распустили. Короче говоря не нарвались вы ещё толком на правильных хозяев. У меня один такой "разумный" набедокурил и смотался. Ключ у консьержа оставил. Сим карту выбросил. Как же его удивили встретив по месту работы...С телефончиком он ведь пожалел расстаться.
Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.
Договорились. Гарантирую. Вам мало не покажется. С удовольствием бы провёл парт.полит. работу с вашим арендодателем в отношении поведения с кадрами вроде вас. Поспособствуете контактом? Вы же таким "крутым" себе кажетесь.
Востаннє редагувалось dir в Сер 04 вер, 2019 22:47, всього редагувалось 1 раз.
dir написав: Может он таких как вы сам принимает на работу. А если он сдаёт и есть что. Значит заработал. А вы нет. И вообще Макс. Я специально для вас что нибудь освобожу. Заселяйтесь. На вас это хорошо повлияет. Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев. Давайте. Вы потом десятому закажете как хозяев не уважать. То вас распустили. Короче говоря не нарвались вы ещё толком на правильных хозяев. У меня один такой "разумный" набедокурил и смотался. Ключ у консьержа оставил. Сим карту выбросил. Как же его удивили встретив по месту работы...С телефончиком он ведь пожалел расстаться.
Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.
Договорились. Гарантирую. Вам мало не покажется. С удовольствием бы провёл парт.полит. работу с вашим арендодателем в отношении поведения с кадрами вроде вас. Поспособствуете контактом? Вы же таким "крутым" себе кажетесь.
dir написав: Что значит "я плачу весь комунал"? Баловство это. Не портьте нам арендаторов, пжлста.
уже обсуждали, посмотрите посты от 30 августа, вечером. суть в том, что они мне платят каждый месяц фикс сумму, а комунальные плачу я какие есть по факту. Итого без отопления я в большом плюсе, с отоплением - в минусе, а по факту нужно считать среднемесячную аренду за год, которая с учетом этих мансов получалась примерно на +10% выше от обычной рыночной цены.
Не совсем выгодно, но в моем конкретном случае большой зазор, мне выгодно.
dir написав:Договорились. Гарантирую. Вам мало не покажется. С удовольствием бы провёл парт.полит. работу с вашим арендодателем в отношении поведения с кадрами вроде вас. Поспособствуете контактом? Вы же таким "крутым" себе кажетесь.
Давайте я отправлю вам требования к квартире, ориентацию окон по сторонам света, цвет и фактуру стен, требования к санузлам и сантехнике (санузлов должно быть минимум 2, в обоих должна быть душевая кабина либо ванная), требования к матрасу и в целом к мебели, отдельно требования к кухне. Требования к состоянию дома, МОПов и придомовой территории. Вы посмотрите, если один из Ваших объектов соответствует критериям - почему нет? Чем платить риелтерам - лучше я сниму напрямую. Да, беспокоить по поводу оплаты меня можно не чаще одного раза в квартал.