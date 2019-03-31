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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 вер, 2019 21:26
Помните, 3 дня назад писал про квартиранта, которому работа оплачивает аренду, а я плачу весь комунал, и что после подьема аренды на 10% он сказал что сьезжает?
Сегодня с ним встречался обсудить передачу квартиры (он пока живет еще).
Потерял спесь, уже без энтузиазма.
Пока ничего не нашел, а осталось ему срока меньше недели
)))
Никто не захотел видимо связываться, плюс он уже разбалован моим премиальным ремонтом за 15куе (это ровно в 2 раза дороже чем мой эконом ремонт в других хатах).
Думаю что может так получиться, что он еще останется и переподпишет договор.
Ну что ж! Будем держать кулачки!
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investorkiev
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Додано: Сер 04 вер, 2019 21:51
investorkiev написав:
Никто не захотел видимо связываться, плюс он уже разбалован моим премиальным ремонтом за 15куе (это ровно в 2 раза дороже чем мой эконом ремонт в других хатах).
на самом деле хороших и правильных ремонтов под аренду очень мало, или устаревший пшонка стайл или дешманский бомж стайл
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Alex6
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Додано: Сер 04 вер, 2019 22:00
dir написав:
Может он таких как вы сам принимает на работу. А если он сдаёт и есть что. Значит заработал. А вы нет. И вообще Макс. Я специально для вас что нибудь освобожу. Заселяйтесь. На вас это хорошо повлияет. Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев. Давайте. Вы потом десятому закажете как хозяев не уважать. То вас распустили. Короче говоря не нарвались вы ещё толком на правильных хозяев. У меня один такой "разумный" набедокурил и смотался. Ключ у консьержа оставил. Сим карту выбросил. Как же его удивили встретив по месту работы...С телефончиком он ведь пожалел расстаться.
Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.
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airmax78
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Додано: Сер 04 вер, 2019 22:39
airmax78 написав: dir написав:
Может он таких как вы сам принимает на работу. А если он сдаёт и есть что. Значит заработал. А вы нет. И вообще Макс. Я специально для вас что нибудь освобожу. Заселяйтесь. На вас это хорошо повлияет. Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев. Давайте. Вы потом десятому закажете как хозяев не уважать. То вас распустили. Короче говоря не нарвались вы ещё толком на правильных хозяев. У меня один такой "разумный" набедокурил и смотался. Ключ у консьержа оставил. Сим карту выбросил. Как же его удивили встретив по месту работы...С телефончиком он ведь пожалел расстаться.
Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.
Договорились. Гарантирую. Вам мало не покажется. С удовольствием бы провёл парт.полит. работу с вашим арендодателем в отношении поведения с кадрами вроде вас. Поспособствуете контактом? Вы же таким "крутым" себе кажетесь.
Востаннє редагувалось dir
в Сер 04 вер, 2019 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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dir
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Додано: Сер 04 вер, 2019 22:41
Фу, какой примитив. Вы не правильно себе всё представляете.
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dir
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Додано: Сер 04 вер, 2019 22:44
investorkiev написав:
Помните, 3 дня назад писал про квартиранта, которому работа оплачивает аренду, а я плачу весь комунал, и что после подьема аренды на 10% он сказал что сьезжает?
Сегодня с ним встречался обсудить передачу квартиры (он пока живет еще).
Потерял спесь, уже без энтузиазма.
Пока ничего не нашел, а осталось ему срока меньше недели
)))
Никто не захотел видимо связываться, плюс он уже разбалован моим премиальным ремонтом за 15куе (это ровно в 2 раза дороже чем мой эконом ремонт в других хатах).
Думаю что может так получиться, что он еще останется и переподпишет договор.
Ну что ж! Будем держать кулачки!
Что значит "я плачу весь комунал"? Баловство это. Не портьте нам арендаторов, пжлста.
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dir
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Додано: Сер 04 вер, 2019 22:53
dir написав: airmax78 написав: dir написав:
Может он таких как вы сам принимает на работу. А если он сдаёт и есть что. Значит заработал. А вы нет. И вообще Макс. Я специально для вас что нибудь освобожу. Заселяйтесь. На вас это хорошо повлияет. Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев. Давайте. Вы потом десятому закажете как хозяев не уважать. То вас распустили. Короче говоря не нарвались вы ещё толком на правильных хозяев. У меня один такой "разумный" набедокурил и смотался. Ключ у консьержа оставил. Сим карту выбросил. Как же его удивили встретив по месту работы...С телефончиком он ведь пожалел расстаться.
Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.
Договорились. Гарантирую. Вам мало не покажется. С удовольствием бы провёл парт.полит. работу с вашим арендодателем в отношении поведения с кадрами вроде вас. Поспособствуете контактом? Вы же таким "крутым" себе кажетесь.
Заинтриговали. Возможно Трибека подождет.
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airmax78
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Додано: Сер 04 вер, 2019 22:54
dir написав:
Что значит "я плачу весь комунал"? Баловство это. Не портьте нам арендаторов, пжлста.
уже обсуждали, посмотрите посты от 30 августа, вечером.
суть в том, что они мне платят каждый месяц фикс сумму, а комунальные плачу я какие есть по факту. Итого без отопления я в большом плюсе, с отоплением - в минусе, а по факту нужно считать среднемесячную аренду за год, которая с учетом этих мансов получалась примерно на +10% выше от обычной рыночной цены.
Не совсем выгодно, но в моем конкретном случае большой зазор, мне выгодно.
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investorkiev
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Додано: Чет 05 вер, 2019 06:26
dir написав:
Фу, какой примитив. Вы не правильно себе всё представляете.
... ну то напишіть, щоб я правильно вас зрозумів
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 05 вер, 2019 08:08
airmax78 написав:
Заинтриговали. Возможно Трибека подождет
... не забудьТЕ тут пізніше відписатись
- а то далі жартів і ляпання язиком тут - діло не доходить!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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