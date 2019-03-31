dir написав:

Может он таких как вы сам принимает на работу. А если он сдаёт и есть что. Значит заработал. А вы нет. И вообще Макс. Я специально для вас что нибудь освобожу. Заселяйтесь. На вас это хорошо повлияет. Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев. Давайте. Вы потом десятому закажете как хозяев не уважать. То вас распустили. Короче говоря не нарвались вы ещё толком на правильных хозяев. У меня один такой "разумный" набедокурил и смотался. Ключ у консьержа оставил. Сим карту выбросил. Как же его удивили встретив по месту работы...С телефончиком он ведь пожалел расстаться.