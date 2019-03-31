Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 08:15
Долярчик написав: dir написав:
Фу, какой примитив. Вы не правильно себе всё представляете.
... ну то напишіть, щоб я правильно вас зрозумів
Во время ремонтных работ скрыто монтируются вот такой аппарат:
http://kvartz.com.ua/ru/postavka/imulsn ... riya-arina
Дистанционная активация с помощью GSM модуля.
Да, к сожалению эффект достигается не быстро... Зато всё по честному, надежно и без бабских истерик.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 08:20
airmax78 написав:
..
Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.
Это та(тот), что с коростеньским ламинатом и ремонтом за 5К? Пожалейте детей, город и так агрессивная среда для легких, так еще и дома травиться!
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Додано: Чет 05 вер, 2019 08:45
sequence написав: airmax78 написав:
..
Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.
Это та(тот), что с коростеньским ламинатом и ремонтом за 5К? Пожалейте детей, город и так агрессивная среда для легких, так еще и дома травиться!
Коростеньский ламинат и ЖК Вонючка созданы друг для друга.
Тут Трайбека сделала всё в тему.
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