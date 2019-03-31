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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1616161716181619>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 56
Виросли більш як на 50%
18%
10
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:15

  Долярчик написав:
  dir написав:
  Долярчик написав:... отак, чи покруче? :)
https://24tv.ua/meni_poy_tvoya_zayava_t ... o_n1200124

Фу, какой примитив. Вы не правильно себе всё представляете.

... ну то напишіть, щоб я правильно вас зрозумів :)

Во время ремонтных работ скрыто монтируются вот такой аппарат:
http://kvartz.com.ua/ru/postavka/imulsn ... riya-arina
Дистанционная активация с помощью GSM модуля.
Да, к сожалению эффект достигается не быстро... Зато всё по честному, надежно и без бабских истерик.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:20

  airmax78 написав:..
Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.

Это та(тот), что с коростеньским ламинатом и ремонтом за 5К? Пожалейте детей, город и так агрессивная среда для легких, так еще и дома травиться!
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:45

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.

Это та(тот), что с коростеньским ламинатом и ремонтом за 5К? Пожалейте детей, город и так агрессивная среда для легких, так еще и дома травиться!

Коростеньский ламинат и ЖК Вонючка созданы друг для друга.
Тут Трайбека сделала всё в тему.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:58

  UA написав:
  Долярчик написав:[quote="
... отак, чи покруче? :)
https://24tv.ua/meni_poy_tvoya_zayava_t ... o_n1200124

Фу, какой примитив. Вы не правильно себе всё представляете.

... ну то напишіть, щоб я правильно вас зрозумів :)[/quote]
Во время ремонтных работ скрыто монтируются вот такой аппарат:
http://kvartz.com.ua/ru/postavka/imulsn ... riya-arina
Дистанционная активация с помощью GSM модуля.
Да, к сожалению эффект достигается не быстро... Зато всё по честному, надежно и без бабских истерик.[/quote]
========
... тобто, робити/складати компрома? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:20

  Долярчик написав:... тобто, робити/складати компрома? :shock:

Компромат на облучение инопланетянами?
Долярчик, в психиатрических клиниках большая очередь по приему такого компромата и их составителей. В других инстанциях такие вопросы не рассматривают.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:24

  UA написав:
  Долярчик написав:
  dir написав: Фу, какой примитив. Вы не правильно себе всё представляете.

... ну то напишіть, щоб я правильно вас зрозумів :)

Во время ремонтных работ скрыто монтируются вот такой аппарат:
http://kvartz.com.ua/ru/postavka/imulsn ... riya-arina
Дистанционная активация с помощью GSM модуля.
Да, к сожалению эффект достигается не быстро... Зато всё по честному, надежно и без бабских истерик.

Насоветуете сейчас. Долярчик же все за чистую монету принимает. Сделает так и без квартиры останется, а может и сядет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Добрый день.
кто владеет информацией, что происходит с Аркадой, Укрбуд. почему стройки остановились? что то надвигается не хорошее?
Карем
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:00

  Долярчик написав:
  dir написав:Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев.

... отак, чи покруче? :)
https://24tv.ua/meni_poy_tvoya_zayava_t ... o_n1200124

Я мечтаю однажды нарваться на такого неадекватного арендодателя. Хотя мне редко на 100% нравятся квартиры, которые я арендую, но если квартира достанется мне как компенсация ущерба, то почему нет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:11

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:
  dir написав:Я вас научу "Родину любить", уважать частную собственность и самих её владельцев.

... отак, чи покруче? :)
https://24tv.ua/meni_poy_tvoya_zayava_t ... o_n1200124

Я мечтаю однажды нарваться на такого неадекватного арендодателя. Хотя мне редко на 100% нравятся квартиры, которые я арендую, но если квартира достанется мне как компенсация ущерба, то почему нет?

...подасьТЕ на орендодавця в суд за побиття? :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:16

На видео у арендодателя отсутствует культура общения.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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