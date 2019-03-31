Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 08:15
Долярчик написав: dir написав:
Фу, какой примитив. Вы не правильно себе всё представляете.
... ну то напишіть, щоб я правильно вас зрозумів
Во время ремонтных работ скрыто монтируются вот такой аппарат:
http://kvartz.com.ua/ru/postavka/imulsn ... riya-arina
Дистанционная активация с помощью GSM модуля.
Да, к сожалению эффект достигается не быстро... Зато всё по честному, надежно и без бабских истерик.
UA
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Додано: Чет 05 вер, 2019 08:20
airmax78 написав:
..
Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.
Это та(тот), что с коростеньским ламинатом и ремонтом за 5К? Пожалейте детей, город и так агрессивная среда для легких, так еще и дома травиться!
sequence
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Додано: Чет 05 вер, 2019 08:45
sequence написав: airmax78 написав:
..
Становитесь в очередь. Первый кого я осчастливлю, если мой арендодатель совсем отобьется от рук - будет Трибека.
Это та(тот), что с коростеньским ламинатом и ремонтом за 5К? Пожалейте детей, город и так агрессивная среда для легких, так еще и дома травиться!
Коростеньский ламинат и ЖК Вонючка созданы друг для друга.
Тут Трайбека сделала всё в тему.
UA
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Додано: Чет 05 вер, 2019 08:58
UA написав:
Фу, какой примитив. Вы не правильно себе всё представляете.
... ну то напишіть, щоб я правильно вас зрозумів
[/quote]
Во время ремонтных работ скрыто монтируются вот такой аппарат:
http://kvartz.com.ua/ru/postavka/imulsn ... riya-arina
Дистанционная активация с помощью GSM модуля.
Да, к сожалению эффект достигается не быстро... Зато всё по честному, надежно и без бабских истерик.[/quote]
========
... тобто, робити/складати компрома?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Чет 05 вер, 2019 09:20
Долярчик написав:
... тобто, робити/складати компрома?
Компромат на облучение инопланетянами?
Долярчик, в психиатрических клиниках большая очередь по приему такого компромата и их составителей. В других инстанциях такие вопросы не рассматривают.
UA
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Додано: Чет 05 вер, 2019 09:24
UA написав: Долярчик написав: dir написав:
Фу, какой примитив. Вы не правильно себе всё представляете.
... ну то напишіть, щоб я правильно вас зрозумів
Во время ремонтных работ скрыто монтируются вот такой аппарат:
http://kvartz.com.ua/ru/postavka/imulsn ... riya-arina
Дистанционная активация с помощью GSM модуля.
Да, к сожалению эффект достигается не быстро... Зато всё по честному, надежно и без бабских истерик.
Насоветуете сейчас. Долярчик же все за чистую монету принимает. Сделает так и без квартиры останется, а может и сядет.
airmax78
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Додано: Чет 05 вер, 2019 09:58
Добрый день.
кто владеет информацией, что происходит с Аркадой, Укрбуд. почему стройки остановились? что то надвигается не хорошее?
Карем
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:00
Я мечтаю однажды нарваться на такого неадекватного арендодателя. Хотя мне редко на 100% нравятся квартиры, которые я арендую, но если квартира достанется мне как компенсация ущерба, то почему нет?
airmax78
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:11
airmax78 написав:
Я мечтаю однажды нарваться на такого неадекватного арендодателя. Хотя мне редко на 100% нравятся квартиры, которые я арендую, но если квартира достанется мне как компенсация ущерба, то почему нет?
...подасьТЕ на орендодавця в суд за побиття?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:16
На видео у арендодателя отсутствует культура общения.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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