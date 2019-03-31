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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1616161716181619

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 56
Виросли більш як на 50%
18%
10
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:22

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:
  Долярчик написав:... отак, чи покруче? :)
https://24tv.ua/meni_poy_tvoya_zayava_t ... o_n1200124

Я мечтаю однажды нарваться на такого неадекватного арендодателя. Хотя мне редко на 100% нравятся квартиры, которые я арендую, но если квартира достанется мне как компенсация ущерба, то почему нет?

...подасьТЕ на орендодавця в суд за побиття? :lol:

"Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження згідно ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років." Но я, так и быть, готов буду пойти на компромисс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:37

з поламаними ногами важко до суду доповзти(а якщо хребет?)))

airmax78
... нє, на відео - це не метод, а просто емоції і не вихованість з боку лендлордші...
АЛЕ!
- якщо б квартирант(назвемо його не вимушено Макс :mrgreen: ) - злісно не хотів платити, то після одного попередження - до нього б увірвались пару "міцних хлопців" і просто ОДНИМ ПОГЛЯДОМ - "не вимушено" заставили б нашого хлопця Макса - наробити в штани і легенько пробормотати: "... гроші будуть завтра..... - і за вашу, хлопці, турботу.... 10К зверху принесу!" :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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