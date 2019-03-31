Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Я мечтаю однажды нарваться на такого неадекватного арендодателя. Хотя мне редко на 100% нравятся квартиры, которые я арендую, но если квартира достанется мне как компенсация ущерба, то почему нет?
...подасьТЕ на орендодавця в суд за побиття?
"Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження згідно ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років." Но я, так и быть, готов буду пойти на компромисс.
airmax78 ... нє, на відео - це не метод, а просто емоції і не вихованість з боку лендлордші... АЛЕ! - якщо б квартирант(назвемо його не вимушено Макс ) - злісно не хотів платити, то після одного попередження - до нього б увірвались пару "міцних хлопців" і просто ОДНИМ ПОГЛЯДОМ - "не вимушено" заставили б нашого хлопця Макса - наробити в штани і легенько пробормотати: "... гроші будуть завтра..... - і за вашу, хлопці, турботу.... 10К зверху принесу!"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4