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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:22
Долярчик написав: airmax78 написав:
Я мечтаю однажды нарваться на такого неадекватного арендодателя. Хотя мне редко на 100% нравятся квартиры, которые я арендую, но если квартира достанется мне как компенсация ущерба, то почему нет?
...подасьТЕ на орендодавця в суд за побиття?
"Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження згідно ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років." Но я, так и быть, готов буду пойти на компромисс.
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airmax78
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:37
airmax78
... нє, на відео - це не метод, а просто емоції і не вихованість з боку лендлордші...
АЛЕ!
- якщо б квартирант(назвемо його не вимушено Макс
) - злісно не хотів платити, то після одного попередження - до нього б увірвались пару "міцних хлопців" і просто ОДНИМ ПОГЛЯДОМ - "не вимушено" заставили б нашого хлопця Макса - наробити в штани і легенько пробормотати: "... гроші будуть завтра..... - і за вашу, хлопці, турботу.... 10К зверху принесу!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:39
Долярчик написав:airmax78
... нє, на відео - це не метод, а просто емоції і не вихованість з боку лендлордші...
АЛЕ!
- якщо б квартирант(назвемо його не вимушено Макс
) - злісно не хотів платити, то після одного попередження - до нього б увірвались пару "міцних хлопців" і просто ОДНИМ ПОГЛЯДОМ - "не вимушено" заставили б нашого хлопця Макса - наробити в штани і легенько пробормотати: "... гроші будуть завтра..... - і за вашу, хлопці, турботу.... 10К зверху принесу!"
Доллярчик, ваша карьера лендлорда обещает быть яркой, но короткой.
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airmax78
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:45
Народ, посоветуйте, за сколько можно сейчас сдать 2к АППС-ку бабушатник в районе м.Житомирская?
Интересует ориентировочная цена, плюс/минус.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:51
Долярчик, врезали второй замок, ключ от которого есть только у вас.
Арендатор шалит - закрыли снаружи его в квартире на пару дней - пусть посидит подумает, да и все.
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investorkiev
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:52
galadriel написав:
Народ, посоветуйте, за сколько можно сейчас сдать 2к АППС-ку бабушатник в районе м.Житомирская?
Интересует ориентировочная цена, плюс/минус.
Сколько до метро пешком?
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investorkiev
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:52
В том видео хозяйке надо было бы более разумно войти в процент за допдоходы девушек. Культурно и без криминала по отношению к себе.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:54
investorkiev написав: galadriel написав:
Народ, посоветуйте, за сколько можно сейчас сдать 2к АППС-ку бабушатник в районе м.Житомирская?
Интересует ориентировочная цена, плюс/минус.
Сколько до метро пешком?
10мин.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:10
investorkiev написав:
Долярчик, врезали второй замок, ключ от которого есть только у вас.
Арендатор шалит - закрыли снаружи его в квартире на пару дней - пусть посидит подумает, да и все.
Вариант с рюкзачком был более изобретательным. Поймите, вы с арендатором в одной лодке. Сдать квартиру в аренду - это +/- то же самое, что отнести деньги в банк. Отношения должны строиться на доверии и уважении. Если доверия и уважения нет - ничего хорошего из этого не выйдет. Если вы не доверяете своему арендатору, если не уважаете его - лучше вообще с ним не связывайтесь. Но если уже доверились - то просто спокойно ждите - все будет хорошо. Рано или поздно ему ваша квартира надоест, или он найдет работу в другой стране, городе, другом конце Киева и сам съедет. Но воевать с арендатором - это последнее дело, обреченное на провал и чреватое для вас огромными убытками. Любите и уважайте своих арендаторов и не дергайте их по пустякам. Они вас кормят, поят и одевают. Относитесь к ним как к самому ценному, что есть в вашей жизни и будет вам счастье.
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airmax78
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:15
airmax78 написав: investorkiev написав:
Долярчик, врезали второй замок, ключ от которого есть только у вас.
Арендатор шалит - закрыли снаружи его в квартире на пару дней - пусть посидит подумает, да и все.
Вариант с рюкзачком был более изобретательным. Поймите, вы с арендатором в одной лодке. Сдать квартиру в аренду - это +/- то же самое, что отнести деньги в банк. Отношения должны строиться на доверии и уважении. Если доверия и уважения нет - ничего хорошего из этого не выйдет. Если вы не доверяете своему арендатору, если не уважаете его - лучше вообще с ним не связывайтесь. Но если уже доверились - то просто спокойно ждите - все будет хорошо. Рано или поздно ему ваша квартира надоест, или он найдет работу в другой стране, городе, другом конце Киева и сам съедет. Но воевать с арендатором - это последнее дело, обреченное на провал и чреватое для вас огромными убытками. Любите и уважайте своих арендаторов и не дергайте их по пустякам. Они вас кормят, поят и одевают. Относитесь к ним как к самому ценному, что есть в вашей жизни и будет вам счастье.
Верно глаголите , но как быть с теми квартирантами , назовём их условно Максики
, которые не хотят платить по договору ?
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Vadim V
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