Додано: Чет 05 вер, 2019 10:45

Народ, посоветуйте, за сколько можно сейчас сдать 2к АППС-ку бабушатник в районе м.Житомирская?

Интересует ориентировочная цена, плюс/минус.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.