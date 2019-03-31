airmax78 написав:

investorkiev написав: Долярчик, врезали второй замок, ключ от которого есть только у вас.



Арендатор шалит - закрыли снаружи его в квартире на пару дней - пусть посидит подумает, да и все. Долярчик, врезали второй замок, ключ от которого есть только у вас.Арендатор шалит - закрыли снаружи его в квартире на пару дней - пусть посидит подумает, да и все.

Вариант с рюкзачком был более изобретательным. Поймите, вы с арендатором в одной лодке. Сдать квартиру в аренду - это +/- то же самое, что отнести деньги в банк. Отношения должны строиться на доверии и уважении. Если доверия и уважения нет - ничего хорошего из этого не выйдет. Если вы не доверяете своему арендатору, если не уважаете его - лучше вообще с ним не связывайтесь. Но если уже доверились - то просто спокойно ждите - все будет хорошо. Рано или поздно ему ваша квартира надоест, или он найдет работу в другой стране, городе, другом конце Киева и сам съедет. Но воевать с арендатором - это последнее дело, обреченное на провал и чреватое для вас огромными убытками. Любите и уважайте своих арендаторов и не дергайте их по пустякам. Они вас кормят, поят и одевают. Относитесь к ним как к самому ценному, что есть в вашей жизни и будет вам счастье.