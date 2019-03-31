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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:22
Vadim V написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Долярчик, врезали второй замок, ключ от которого есть только у вас.
Арендатор шалит - закрыли снаружи его в квартире на пару дней - пусть посидит подумает, да и все.
Вариант с рюкзачком был более изобретательным. Поймите, вы с арендатором в одной лодке. Сдать квартиру в аренду - это +/- то же самое, что отнести деньги в банк. Отношения должны строиться на доверии и уважении. Если доверия и уважения нет - ничего хорошего из этого не выйдет. Если вы не доверяете своему арендатору, если не уважаете его - лучше вообще с ним не связывайтесь. Но если уже доверились - то просто спокойно ждите - все будет хорошо. Рано или поздно ему ваша квартира надоест, или он найдет работу в другой стране, городе, другом конце Киева и сам съедет. Но воевать с арендатором - это последнее дело, обреченное на провал и чреватое для вас огромными убытками. Любите и уважайте своих арендаторов и не дергайте их по пустякам. Они вас кормят, поят и одевают. Относитесь к ним как к самому ценному, что есть в вашей жизни и будет вам счастье.
Верно глаголите , но как быть с теми квартирантами , назовём их условно Максики
, которые не хотят платить по договору ?
И у банка могут быть временные трудности и ВА в банки заводят, но вам же не приходит в голову посылать в отделение каких-то бритоголовых отморозков или спички в замок засовывать. Вы просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут и банк вам все заплатит рано или поздно. Точно также и в отношениях с арендатором. Терпение - главная добродетель арендодателя. Бог терпел - и нам велел.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:23
airmax78 написав:
Вариант с рюкзачком был более изобретательным. Поймите, вы с арендатором в одной лодке. Сдать квартиру в аренду - это +/- то же самое, что отнести деньги в банк. Отношения должны строиться на доверии и уважении. Если доверия и уважения нет - ничего хорошего из этого не выйдет. Если вы не доверяете своему арендатору, если не уважаете его - лучше вообще с ним не связывайтесь. Но если уже доверились - то просто спокойно ждите - все будет хорошо. Рано или поздно ему ваша квартира надоест, или он найдет работу в другой стране, городе, другом конце Киева и сам съедет. Но воевать с арендатором - это последнее дело, обреченное на провал и чреватое для вас огромными убытками. Любите и уважайте своих арендаторов и не дергайте их по пустякам. Они вас кормят, поят и одевают. Относитесь к ним как к самому ценному, что есть в вашей жизни и будет вам счастье.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:24
Vadim V написав:
Верно глаголите , но как быть с теми квартирантами , назовём их условно Максики , которые не хотят платить по договору ?
Могут натуральным способом отдать долги.
Если сникнет парус -
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:32
Investor_K написав: Vadim V написав:
Верно глаголите , но как быть с теми квартирантами , назовём их условно Максики , которые не хотят платить по договору ?
Могут натуральным способом отдать долги.
Вы тут же забыли главный принцип: уважение.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:41
airmax78 написав: Vadim V написав:
Верно глаголите , но как быть с теми квартирантами , назовём их условно Максики
, которые не хотят платить по договору ?
И у банка могут быть временные трудности и ВА в банки заводят, но вам же не приходит в голову посылать в отделение каких-то бритоголовых отморозков или спички в замок засовывать. Вы просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут и банк вам все заплатит рано или поздно. Точно также и в отношениях с арендатором. Терпение - главная добродетель арендодателя. Бог терпел - и нам велел.
Возьмите у банка кредит и не платите...
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:48
Я смотрю что рынок аренды в Киеве в каком-то зачаточном состоянии находится, раз приходится объяснять арендодателям прописные истины.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:01
airmax78 написав:
Я смотрю что рынок аренды в Киеве в каком-то зачаточном состоянии находится, раз приходится объяснять арендодателям прописные истины.
А голодные детишки лендлорда вам не снятся?
Не плачут? Ручки чумазые не тянут к вам со словами: «дядя, хотим кушать!»?
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:07
investorkiev написав: airmax78 написав:
Я смотрю что рынок аренды в Киеве в каком-то зачаточном состоянии находится, раз приходится объяснять арендодателям прописные истины.
А голодные детишки лендлорда вам не снятся?
Не плачут? Ручки чумазые не тянут к вам со словами: «дядя, хотим кушать!»?
Снятся, тянут. Поэтому я уважаю арендолателя и регулярно ему плачу. Не реже 1 раза в квартал.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:10
Прикиньте теперь на своей личной шкуре если вам не платит работодатель:
airmax78 написав:
И у работодателя
могут быть временные трудности и аудит работодателям
заводят, но вам же не приходит в голову посылать работодателю
каких-то бритоголовых отморозков или спички в замок засовывать. Вы просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут и работодатель
вам все заплатит рано или поздно.
...
Уважение, мать его так, как же, ага ...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:13
galadriel написав:
Прикиньте теперь на своей личной шкуре если вам не платит работодатель:
airmax78 написав:
И у работодателя
могут быть временные трудности и аудит работодателям
заводят, но вам же не приходит в голову посылать работодателю
каких-то бритоголовых отморозков или спички в замок засовывать. Вы просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут и работодатель
вам все заплатит рано или поздно.
...
Уважение, мать его так, как же, ага ...
Вы неправильно выстраиваете логические связи и цепочки. В отношениях Арендодатель-Арендатор работодателем является АРЕНДАТОР.
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