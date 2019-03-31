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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1617161816191620

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 56
Виросли більш як на 50%
18%
10
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:22

  Vadim V написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Долярчик, врезали второй замок, ключ от которого есть только у вас.

Арендатор шалит - закрыли снаружи его в квартире на пару дней - пусть посидит подумает, да и все.


Вариант с рюкзачком был более изобретательным. Поймите, вы с арендатором в одной лодке. Сдать квартиру в аренду - это +/- то же самое, что отнести деньги в банк. Отношения должны строиться на доверии и уважении. Если доверия и уважения нет - ничего хорошего из этого не выйдет. Если вы не доверяете своему арендатору, если не уважаете его - лучше вообще с ним не связывайтесь. Но если уже доверились - то просто спокойно ждите - все будет хорошо. Рано или поздно ему ваша квартира надоест, или он найдет работу в другой стране, городе, другом конце Киева и сам съедет. Но воевать с арендатором - это последнее дело, обреченное на провал и чреватое для вас огромными убытками. Любите и уважайте своих арендаторов и не дергайте их по пустякам. Они вас кормят, поят и одевают. Относитесь к ним как к самому ценному, что есть в вашей жизни и будет вам счастье.

Верно глаголите , но как быть с теми квартирантами , назовём их условно Максики :roll: , которые не хотят платить по договору ?

И у банка могут быть временные трудности и ВА в банки заводят, но вам же не приходит в голову посылать в отделение каких-то бритоголовых отморозков или спички в замок засовывать. Вы просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут и банк вам все заплатит рано или поздно. Точно также и в отношениях с арендатором. Терпение - главная добродетель арендодателя. Бог терпел - и нам велел.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  airmax78 написав:Вариант с рюкзачком был более изобретательным. Поймите, вы с арендатором в одной лодке. Сдать квартиру в аренду - это +/- то же самое, что отнести деньги в банк. Отношения должны строиться на доверии и уважении. Если доверия и уважения нет - ничего хорошего из этого не выйдет. Если вы не доверяете своему арендатору, если не уважаете его - лучше вообще с ним не связывайтесь. Но если уже доверились - то просто спокойно ждите - все будет хорошо. Рано или поздно ему ваша квартира надоест, или он найдет работу в другой стране, городе, другом конце Киева и сам съедет. Но воевать с арендатором - это последнее дело, обреченное на провал и чреватое для вас огромными убытками. Любите и уважайте своих арендаторов и не дергайте их по пустякам. Они вас кормят, поят и одевают. Относитесь к ним как к самому ценному, что есть в вашей жизни и будет вам счастье.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vadim V написав:Верно глаголите , но как быть с теми квартирантами , назовём их условно Максики , которые не хотят платить по договору ?


Могут натуральным способом отдать долги.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:32

  Investor_K написав:
  Vadim V написав:Верно глаголите , но как быть с теми квартирантами , назовём их условно Максики , которые не хотят платить по договору ?


Могут натуральным способом отдать долги.

Вы тут же забыли главный принцип: уважение.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:41

  airmax78 написав:
  Vadim V написав:Верно глаголите , но как быть с теми квартирантами , назовём их условно Максики :roll: , которые не хотят платить по договору ?

И у банка могут быть временные трудности и ВА в банки заводят, но вам же не приходит в голову посылать в отделение каких-то бритоголовых отморозков или спички в замок засовывать. Вы просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут и банк вам все заплатит рано или поздно. Точно также и в отношениях с арендатором. Терпение - главная добродетель арендодателя. Бог терпел - и нам велел.

Возьмите у банка кредит и не платите...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я смотрю что рынок аренды в Киеве в каком-то зачаточном состоянии находится, раз приходится объяснять арендодателям прописные истины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:01

  airmax78 написав:Я смотрю что рынок аренды в Киеве в каком-то зачаточном состоянии находится, раз приходится объяснять арендодателям прописные истины.


А голодные детишки лендлорда вам не снятся?
Не плачут? Ручки чумазые не тянут к вам со словами: «дядя, хотим кушать!»?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:07

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Я смотрю что рынок аренды в Киеве в каком-то зачаточном состоянии находится, раз приходится объяснять арендодателям прописные истины.


А голодные детишки лендлорда вам не снятся?
Не плачут? Ручки чумазые не тянут к вам со словами: «дядя, хотим кушать!»?

Снятся, тянут. Поэтому я уважаю арендолателя и регулярно ему плачу. Не реже 1 раза в квартал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:10

Прикиньте теперь на своей личной шкуре если вам не платит работодатель:

  airmax78 написав:И у работодателя могут быть временные трудности и аудит работодателям заводят, но вам же не приходит в голову посылать работодателю каких-то бритоголовых отморозков или спички в замок засовывать. Вы просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут и работодатель вам все заплатит рано или поздно.

...


Уважение, мать его так, как же, ага ... :mrgreen:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:13

:?:
  galadriel написав:Прикиньте теперь на своей личной шкуре если вам не платит работодатель:

  airmax78 написав:И у работодателя могут быть временные трудности и аудит работодателям заводят, но вам же не приходит в голову посылать работодателю каких-то бритоголовых отморозков или спички в замок засовывать. Вы просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут и работодатель вам все заплатит рано или поздно.

...


Уважение, мать его так, как же, ага ... :mrgreen:

Вы неправильно выстраиваете логические связи и цепочки. В отношениях Арендодатель-Арендатор работодателем является АРЕНДАТОР.
airmax78
 
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