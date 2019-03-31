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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:20
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Друзья-Арендодатели, вы же внутренне согласны со мной и понимаете, что я прав. И мой арендодатель все это прекрасно понимает, именно поэтому и продолжаются наши взаимовыгодные отношения.
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:20
Ну да, всё так и есть - вам не платит тот, кто должен платить.
Прикиньте, на работе вам говорят: "бабла нет, но вы держитесь"
Что, будете входить в положение вашего работодателя (просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут )?
млять, ппц, у меня бы сразу подгорело
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:24
Уважение, кстати, нужно ещё заслужить.
В первую очередь - соблюдением договорённостей.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:01
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Читаю сейчас 6й том Истории мокшанского государства, Акунина. Был там в 18м веке такой эпизод, когда после смерти Петра 1 и его незаконной супружницы - Марты Скавронской (Екатерины I), у мокшан был реальный шанс осуществить бескровную реформу монархии, превратив ее из абсолютной в конституционную с максимально обрезанными полномочиями монарха. Даже круче чем в то время было в Англии. И все, вероятно история всей этой части света пошла бы по совсем другому пути.
Какая-то сестра этой Марты - Анна - претендент на мокшанский престол, к которой и поехала делегация из СПБ, даже подписала соответствующий документ "Кондиции", который ей привезли совет высших дворян, которые все это и затеяли. Но нит. Нарит, среднее и мелкое дворянство не захотели управлять своей страной сами. И когда она приехала в СПБ - все откатили обратно, а "Кондиции" она собственноручно разорвала.
К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:24
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Макс, как написала Айн Ренд в «Атлант сдал в аренду однушку»:
Знайте, как только арендатор начнет борзеть, как только снять в аренду станет проще, чем сдать в аренду приличную квартиру, когда вы увидите что арендаторы лишились всех достоинств, первейшим из которых является уплата арендной платы-и уплата во время и в полном обьеме - знайте - эта экономическая система обречена.
Пророческие слова
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:31
Петр1 - фамилия Гамбилла, немец.
Екатерина1 - жена Петра1, еврейка.
Петр 2 - Внук Петра 1, сын царевича Алексея Петровича Гамбиллы
(казненного отцом) и немецкой принцессы Софии
Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской.
Анна Иоановна - Дочь Ивана V Гамбиллы (брата Петра I) и Салтыковой
Прасковьи Федоровны, вдова курляндского герцога
Фридриха Вильгельма, немка.
И дальше до самого конца , до Николая 2 - все немцы.
Какой такой шанс был у русского народа скинуть с престола немцев которые паралельно еще захватывали францию и англию?
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:44
Алиса Розенбаум - утопистка, графоманка и конъюнктурщица. Фу такое читать. Меня местами просто тошнило. На самом деле 95% ее романа - отборная блевотина.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:47
Так и дворяне те не Ивановы с Петровыми были: сплошные рюриковичи и гедеминовичи. Вопрос не в них. Вопрос, как раз в ивановых и петровых, которые взять на себя ответственность за свою жизнь уже овер 1000 лет ссутся.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:48
Я - Д"артаньян, а все остальные воды в рот набрали.
Кстати, Д"артаньян тоже скандалил с Буонасье, задерживая оплату за проживание.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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