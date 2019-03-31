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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1619162016211622>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 56
Виросли більш як на 50%
18%
10
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Друзья-Арендодатели, вы же внутренне согласны со мной и понимаете, что я прав. И мой арендодатель все это прекрасно понимает, именно поэтому и продолжаются наши взаимовыгодные отношения.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:20

  airmax78 написав:
  galadriel написав:Прикиньте теперь на своей личной шкуре если вам не платит работодатель:

  airmax78 написав:И у работодателя могут быть временные трудности и аудит работодателям заводят, но вам же не приходит в голову посылать работодателю каких-то бритоголовых отморозков или спички в замок засовывать. Вы просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут и работодатель вам все заплатит рано или поздно.

...


Уважение, мать его так, как же, ага ... :mrgreen:

Вы неправильно выстраиваете логические связи и цепочки. В отношениях Арендодатель-Арендатор работодателем является АРЕНДАТОР.


Ну да, всё так и есть - вам не платит тот, кто должен платить.
Прикиньте, на работе вам говорят: "бабла нет, но вы держитесь" :mrgreen:
Что, будете входить в положение вашего работодателя (просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут :mrgreen: )?

млять, ппц, у меня бы сразу подгорело :evil:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:24

  airmax78 написав:Вы тут же забыли главный принцип: уважение.


Уважение, кстати, нужно ещё заслужить.
В первую очередь - соблюдением договорённостей.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Читаю сейчас 6й том Истории мокшанского государства, Акунина. Был там в 18м веке такой эпизод, когда после смерти Петра 1 и его незаконной супружницы - Марты Скавронской (Екатерины I), у мокшан был реальный шанс осуществить бескровную реформу монархии, превратив ее из абсолютной в конституционную с максимально обрезанными полномочиями монарха. Даже круче чем в то время было в Англии. И все, вероятно история всей этой части света пошла бы по совсем другому пути.
Какая-то сестра этой Марты - Анна - претендент на мокшанский престол, к которой и поехала делегация из СПБ, даже подписала соответствующий документ "Кондиции", который ей привезли совет высших дворян, которые все это и затеяли. Но нит. Нарит, среднее и мелкое дворянство не захотели управлять своей страной сами. И когда она приехала в СПБ - все откатили обратно, а "Кондиции" она собственноручно разорвала.

К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Макс, как написала Айн Ренд в «Атлант сдал в аренду однушку»:

Знайте, как только арендатор начнет борзеть, как только снять в аренду станет проще, чем сдать в аренду приличную квартиру, когда вы увидите что арендаторы лишились всех достоинств, первейшим из которых является уплата арендной платы-и уплата во время и в полном обьеме - знайте - эта экономическая система обречена.


Пророческие слова
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:31

  airmax78 написав:Читаю сейчас 6й том Истории мокшанского государства, Акунина. Был там в 18м веке такой эпизод, когда после смерти Петра 1 и его незаконной супружницы - Марты Скавронской (Екатерины I), у мокшан был реальный шанс осуществить бескровную реформу монархии, превратив ее из абсолютной в конституционную с максимально обрезанными полномочиями монарха. Даже круче чем в то время было в Англии.


Петр1 - фамилия Гамбилла, немец.
Екатерина1 - жена Петра1, еврейка.
Петр 2 - Внук Петра 1, сын царевича Алексея Петровича Гамбиллы
(казненного отцом) и немецкой принцессы Софии
Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской.
Анна Иоановна - Дочь Ивана V Гамбиллы (брата Петра I) и Салтыковой
Прасковьи Федоровны, вдова курляндского герцога
Фридриха Вильгельма, немка.

И дальше до самого конца , до Николая 2 - все немцы.

Какой такой шанс был у русского народа скинуть с престола немцев которые паралельно еще захватывали францию и англию?
vossmy
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:44

  investorkiev написав:Макс, как написала Айн Ренд в «Атлант сдал в аренду однушку»:

Знайте, как только арендатор начнет борзеть, как только снять в аренду станет проще, чем сдать в аренду приличную квартиру, когда вы увидите что арендаторы лишились всех достоинств, первейшим из которых является уплата арендной платы-и уплата во время и в полном обьеме - знайте - эта экономическая система обречена.


Пророческие слова

Алиса Розенбаум - утопистка, графоманка и конъюнктурщица. Фу такое читать. Меня местами просто тошнило. На самом деле 95% ее романа - отборная блевотина.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:47

  vossmy написав:
  airmax78 написав:Читаю сейчас 6й том Истории мокшанского государства, Акунина. Был там в 18м веке такой эпизод, когда после смерти Петра 1 и его незаконной супружницы - Марты Скавронской (Екатерины I), у мокшан был реальный шанс осуществить бескровную реформу монархии, превратив ее из абсолютной в конституционную с максимально обрезанными полномочиями монарха. Даже круче чем в то время было в Англии.


Петр1 - фамилия Гамбилла, немец.
Екатерина1 - жена Петра1, еврейка.
Петр 2 - Внук Петра 1, сын царевича Алексея Петровича Гамбиллы
(казненного отцом) и немецкой принцессы Софии
Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской.
Анна Иоановна - Дочь Ивана V Гамбиллы (брата Петра I) и Салтыковой
Прасковьи Федоровны, вдова курляндского герцога
Фридриха Вильгельма, немка.

И дальше до самого конца , до Николая 2 - все немцы.

Какой такой шанс был у русского народа скинуть с престола немцев которые паралельно еще захватывали францию и англию?

Так и дворяне те не Ивановы с Петровыми были: сплошные рюриковичи и гедеминовичи. Вопрос не в них. Вопрос, как раз в ивановых и петровых, которые взять на себя ответственность за свою жизнь уже овер 1000 лет ссутся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:48

  airmax78 написав:...

К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.


Я - Д"артаньян, а все остальные воды в рот набрали.
Кстати, Д"артаньян тоже скандалил с Буонасье, задерживая оплату за проживание. :D
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:50

  galadriel написав:
  airmax78 написав:...

К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.


Я - Д"артаньян, а все остальные воды в рот набрали.
Кстати, Д"артаньян тоже скандалил с Буонасье, задерживая оплату за проживание. :D

Так и есть. Должно быть у человека чувство собственного достоинства, а не только мысли о сиюминутной или отдаленной выгоде.
airmax78
 
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