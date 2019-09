Додано: Чет 05 вер, 2019 12:20

airmax78 написав: galadriel написав: Прикиньте теперь на своей личной шкуре если вам не платит работодатель:



airmax78 написав: И у работодателя могут быть временные трудности и аудит работодателям заводят, но вам же не приходит в голову посылать работодателю каких-то бритоголовых отморозков или спички в замок засовывать. Вы просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут и работодатель вам все заплатит рано или поздно.



...

И умогут быть временные трудности изаводят, но вам же не приходит в голову посылатькаких-то бритоголовых отморозков или спички в замок засовывать. Вы просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут ивам все заплатит рано или поздно....



Уважение, мать его так, как же, ага ... Прикиньте теперь на своей личной шкуре если вам не платит работодатель:Уважение, мать его так, как же, ага ...

Вы неправильно выстраиваете логические связи и цепочки. В отношениях Арендодатель-Арендатор работодателем является АРЕНДАТОР. Вы неправильно выстраиваете логические связи и цепочки. В отношениях Арендодатель-Арендатор работодателем является АРЕНДАТОР.



Ну да, всё так и есть - вам не платит тот, кто должен платить.

Прикиньте, на работе вам говорят: "бабла нет, но вы держитесь"

Что, будете входить в положение вашего работодателя (просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут )?



млять, ппц, у меня бы сразу подгорело Ну да, всё так и есть - вам не платит тот, кто должен платить.Прикиньте, на работе вам говорят: "бабла нет, но вы держитесь"Что, будете входить в положение вашего работодателя (просто ждете и надеетесь, что трудные времена пройдут)?млять, ппц, у меня бы сразу подгорело

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.