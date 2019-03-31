Додано: Чет 05 вер, 2019 14:20

l66 написав: galadriel написав: airmax78 написав: ...



К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов . Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов. ...К чему я это: обратите внимание, на этой ветке. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.



Я - Д"артаньян, а все остальные воды в рот набрали.

Кстати, Д"артаньян тоже скандалил с Буонасье, задерживая оплату за проживание. Я - Д"артаньян, а все остальные воды в рот набрали.Кстати, Д"артаньян тоже скандалил с Буонасье, задерживая оплату за проживание.

У меня в договоре прописан пункт, что за каждый день просрочки платежа начисляется 1% от суммы.

При задержке оплаты на 7 дней - досрочное выселение без возвращения залога.

Этот пункт четко оговариваю до подписания договора. У меня в договоре прописан пункт, что за каждый день просрочки платежа начисляется 1% от суммы.При задержке оплаты на 7 дней - досрочное выселение без возвращения залога.Этот пункт четко оговариваю до подписания договора.

Пеня в размере 1% в день легко оспаривается в суде и решение без вариантов в пользу арендатора. А как можно выселить арендатора если он не собирается выселяться? Я не понимаю этого. Тем более за несчастные 7 дней задержки. 7 дней - это вообще ни о чем. 7 недель - это уже повод позвонить спросить "Как дела? как дети? как первое сентября прошло?" Ну и как бы между прочим намекнуть, что ждете арендную плату. Только ненавязчиво, чтобы это не показалось грубым. Уважение прежде всего.