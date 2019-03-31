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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:51
vossmy написав:
Петр1 - фамилия Гамбилла, немец.
Екатерина1 - жена Петра1, еврейка.
Ахренеть, тут альтернативную историю еще пишут - https://петр1.рус/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
Евреев в России во времена Петра по пальцам можно было пересчитать, а тут сразу жена царя
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Додано: Чет 05 вер, 2019 13:56
airmax78 написав:
К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.
В нормальных странах таких проблем нет по двум причинам -
1)там четко юридически урегулированы отношения арендатора и арендодателя, поэтому ни тому, ни другому не нужно быть ни психологом, ни вышибалой из кабака
2) возможные проблемы решаются в суде, а не в описанных здесь вариантах разборок.
Поэтому не нужно изобретать велосипед, а требовать от законодателей нормальный жилищный кодекс и нормальные суды
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:13
galadriel написав: airmax78 написав:
...
К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов
. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.
Я - Д"артаньян, а все остальные воды в рот набрали.
Кстати, Д"артаньян тоже скандалил с Буонасье, задерживая оплату за проживание.
У меня в договоре прописан пункт, что за каждый день просрочки платежа начисляется 1% от суммы.
При задержке оплаты на 7 дней - досрочное выселение без возвращения залога.
Этот пункт четко оговариваю до подписания договора.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:20
l66 написав: galadriel написав: airmax78 написав:
...
К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов
. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.
Я - Д"артаньян, а все остальные воды в рот набрали.
Кстати, Д"артаньян тоже скандалил с Буонасье, задерживая оплату за проживание.
У меня в договоре прописан пункт, что за каждый день просрочки платежа начисляется 1% от суммы.
При задержке оплаты на 7 дней - досрочное выселение без возвращения залога.
Этот пункт четко оговариваю до подписания договора.
Пеня в размере 1% в день легко оспаривается в суде и решение без вариантов в пользу арендатора. А как можно выселить арендатора если он не собирается выселяться? Я не понимаю этого. Тем более за несчастные 7 дней задержки. 7 дней - это вообще ни о чем. 7 недель - это уже повод позвонить спросить "Как дела? как дети? как первое сентября прошло?" Ну и как бы между прочим намекнуть, что ждете арендную плату. Только ненавязчиво, чтобы это не показалось грубым. Уважение прежде всего.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:21
airmax78 написав:
Так и есть. Должно быть у человека чувство собственного достоинства, а не только мысли о сиюминутной или отдаленной выгоде.
Не забивайте Мике баки.
Платите в соответствии с договором и никто к вам претензий иметь не будет.
А то придумали всякую х.рню абы не платить - фу, аж читать противно
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:26
airmax78 написав:
Пеня в размере 1% в день легко оспаривается в суде и решение без вариантов в пользу арендатора. А как можно выселить арендатора если он не собирается выселяться? Я не понимаю этого. Тем более за несчастные 7 дней задержки. 7 дней - это вообще ни о чем. 7 недель - это уже повод позвонить спросить "Как дела? как дети? как первое сентября прошло?" Ну и как бы между прочим намекнуть, что ждете арендную плату. Только ненавязчиво, чтобы это не показалось грубым. Уважение прежде всего.
не надоело паясничать, эрнастыч?
лучше расскажите как вы мозги арендаторам выносили когда голосуху свою многострадальную сдавали
или вам успехи трибеки на ниве троллинга покоя не дают? так попуститесь - вам до нее как до луны раком в этом плане, она троллит с огоньком и задором, а вы больше пьеро своими унылыми потугами на юмор напоминаете
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:31
airmax78 написав:
Пеня в размере 1% в день легко оспаривается в суде и решение без вариантов в пользу арендатора. А как можно выселить арендатора если он не собирается выселяться? Я не понимаю этого. Тем более за несчастные 7 дней задержки. 7 дней - это вообще ни о чем. 7 недель - это уже повод позвонить спросить "Как дела? как дети? как первое сентября прошло?"
Ну и как бы между прочим намекнуть, что ждете арендную плату. Только ненавязчиво, чтобы это не показалось грубым. Уважение прежде всего.
НИКОГДА не фамильярничайте и не заводите никаких задушевных бесед с арендатором о жизни - лучше всего, если вас связывают ТОЛЬКО вопросы по поводу счётчиков, оплаты аренды и коммуналки, и иногда вышедшей из строя домашней техники.
Неформальные отношения приводят только к лишнему геморрою, который вам, как арендодателю, нафик не нужен.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:31
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Пеня в размере 1% в день легко оспаривается в суде и решение без вариантов в пользу арендатора. А как можно выселить арендатора если он не собирается выселяться? Я не понимаю этого. Тем более за несчастные 7 дней задержки. 7 дней - это вообще ни о чем. 7 недель - это уже повод позвонить спросить "Как дела? как дети? как первое сентября прошло?" Ну и как бы между прочим намекнуть, что ждете арендную плату. Только ненавязчиво, чтобы это не показалось грубым. Уважение прежде всего.
не надоело паясничать, эрнастыч?
лучше расскажите как вы мозги арендаторам выносили когда голосуху свою многострадальную сдавали
или вам успехи трибеки на ниве троллинга покоя не дают? так попуститесь - вам до нее как до луны раком в этом плане, она троллит с огоньком и задором, а вы больше пьеро своими унылыми потугами на юмор напоминаете
Опять вы не в настроении. Голосуху я сдавал и страдал морально. Потому и продал. Не понравился мне этот бизнес. И Трибека именно что троллит, а я права свои конституционные защищаю. В этом разница.
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airmax78
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:32
kingkongovets
Welcome back!
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:35
airmax78 написав:
Опять вы не в настроении. Голосуху я сдавал и страдал морально
. Потому и продал. Не понравился мне этот бизнес. И Трибека именно что троллит, а я права свои конституционные защищаю. В этом разница.
Рыдаю
Типа "е.у и плачу"(с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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