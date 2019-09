Додано: Чет 05 вер, 2019 14:21

airmax78 написав: Так и есть. Должно быть у человека чувство собственного достоинства, а не только мысли о сиюминутной или отдаленной выгоде. Так и есть. Должно быть у человека чувство собственного достоинства, а не только мысли о сиюминутной или отдаленной выгоде.



Не забивайте Мике баки.



Платите в соответствии с договором и никто к вам претензий иметь не будет.



А то придумали всякую х.рню абы не платить - фу, аж читать противно Не забивайте Мике баки.Платите в соответствии с договором и никто к вам претензий иметь не будет.А то придумали всякую х.рню абы не платить - фу, аж читать противно

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.