|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:41
shapo написав:
требовать от законодателей нормальный жилищный кодекс и нормальные суды
... так тут кожен другий (якщо не кожен перший
) лендлорд - не сплачує податки/працює в чорну
Востаннє редагувалось Долярчик
в Чет 05 вер, 2019 14:56, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6855
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:42
galadriel написав: airmax78 написав:
Опять вы не в настроении. Голосуху я сдавал и страдал морально
. Потому и продал. Не понравился мне этот бизнес. И Трибека именно что троллит, а я права свои конституционные защищаю. В этом разница.
Рыдаю
Типа "е.у и плачу"(с)
Да, это самый неприятный период в моей жизни. Я как Голосуху продал - как гора с плеч упала. Какое-то время в эйфории пребывал.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31384
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 3656 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:52
shapo написав:
Ахренеть, тут альтернативную историю еще пишут - https://петр1.рус/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
Евреев в России во времена Петра по пальцам можно было пересчитать, а тут сразу жена царя
Она по сути вообще по рукам ходила, но в конце концов стала второй женой царя.
-
vossmy
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 04.12.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:59
vossmy написав: shapo написав:
Ахренеть, тут альтернативную историю еще пишут - https://петр1.рус/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
Евреев в России во времена Петра по пальцам можно было пересчитать, а тут сразу жена царя
Она по сути вообще по рукам ходила, но в конце концов стала второй женой царя.
И от этого стала еврейкой, а не немкой или латышкой?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:00
Долярчик написав: shapo написав:
требовать от законодателей нормальный жилищный кодекс и нормальные суды
... так тут кожен другий (якщо не кожен перший
) лендлорд - не сплачує податки/працює в чорну
Так это продолжение вопроса о законодательстве и судьях.
Не платят потому, что
1) можно уйти от налогов и государственные органы де-факто до сих пор это поощряли
2) не видят на что уходят налоги
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16211
|1327655
|
Чет 05 вер, 2019 15:12
es77
|
|8
|955
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|
|455
|183097
|
|