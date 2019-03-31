... так тут кожен другий (якщо не кожен перший ) лендлорд - не сплачує податки/працює в чорну
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:41
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
... так тут кожен другий (якщо не кожен перший ) лендлорд - не сплачує податки/працює в чорну
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 05 вер, 2019 14:56, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:42
Да, это самый неприятный период в моей жизни. Я как Голосуху продал - как гора с плеч упала. Какое-то время в эйфории пребывал.
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:52
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:59
И от этого стала еврейкой, а не немкой или латышкой?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:00
Так это продолжение вопроса о законодательстве и судьях.
Не платят потому, что
1) можно уйти от налогов и государственные органы де-факто до сих пор это поощряли
2) не видят на что уходят налоги
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:26
На видео (все не смотрел, может что-то пропустил) видно, что арендодательша не опытная. Сдает в первый раз квартиру, которая досталась по случаю и допускает глупые ошибки.
Пустила двух студенток (первая ошибка) без залога (вторая) и не оговорив минимальный срок (третья). Скорее всего еще и заплатили за полмесяца, пообещав остальное "завтра". За пару недель они осмотрелись, нашли лучший вариант и сказали "мы съезжаем". У хозяйки сорвало крышу (четвертая). Она, наверняка, лично выдраила эту квартиру, долго показывала, когда сдала и расслабилась такой облом. Теперь будет метлой махать 15 суток.
Если арендатор решил пошалить, почему бы ему не испортить этот второй замок? Думаете тупой и не додумается? Додумается. Арендодатель когда не отдал ключи, наверняка объяснил, что собирается делать в случае шалостей.
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