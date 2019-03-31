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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1620162116221623

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 57
Виросли більш як на 50%
19%
11
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
35%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  shapo написав:требовать от законодателей нормальный жилищный кодекс и нормальные суды

... так тут кожен другий (якщо не кожен перший :) ) лендлорд - не сплачує податки/працює в чорну :)
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 05 вер, 2019 14:56, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:42

  galadriel написав:
  airmax78 написав:Опять вы не в настроении. Голосуху я сдавал и страдал морально. Потому и продал. Не понравился мне этот бизнес. И Трибека именно что троллит, а я права свои конституционные защищаю. В этом разница.


Рыдаю :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Типа "е.у и плачу"(с) :mrgreen:

Да, это самый неприятный период в моей жизни. Я как Голосуху продал - как гора с плеч упала. Какое-то время в эйфории пребывал.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  shapo написав:Ахренеть, тут альтернативную историю еще пишут - https://петр1.рус/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
Евреев в России во времена Петра по пальцам можно было пересчитать, а тут сразу жена царя

Она по сути вообще по рукам ходила, но в конце концов стала второй женой царя.
vossmy
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:59

  vossmy написав:
  shapo написав:Ахренеть, тут альтернативную историю еще пишут - https://петр1.рус/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
Евреев в России во времена Петра по пальцам можно было пересчитать, а тут сразу жена царя

Она по сути вообще по рукам ходила, но в конце концов стала второй женой царя.


И от этого стала еврейкой, а не немкой или латышкой?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:00

  Долярчик написав:
  shapo написав:требовать от законодателей нормальный жилищный кодекс и нормальные суды

... так тут кожен другий (якщо не кожен перший :) ) лендлорд - не сплачує податки/працює в чорну :)


Так это продолжение вопроса о законодательстве и судьях.
Не платят потому, что
1) можно уйти от налогов и государственные органы де-факто до сих пор это поощряли
2) не видят на что уходят налоги
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:26

  Долярчик написав:https://24tv.ua/meni_poy_tvoya_zayava_t ... o_n1200124

На видео (все не смотрел, может что-то пропустил) видно, что арендодательша не опытная. Сдает в первый раз квартиру, которая досталась по случаю и допускает глупые ошибки.
Пустила двух студенток (первая ошибка) без залога (вторая) и не оговорив минимальный срок (третья). Скорее всего еще и заплатили за полмесяца, пообещав остальное "завтра". За пару недель они осмотрелись, нашли лучший вариант и сказали "мы съезжаем". У хозяйки сорвало крышу (четвертая). Она, наверняка, лично выдраила эту квартиру, долго показывала, когда сдала и расслабилась такой облом. Теперь будет метлой махать 15 суток.
  investorkiev написав:Долярчик, врезали второй замок, ключ от которого есть только у вас.

Арендатор шалит - закрыли снаружи его в квартире на пару дней - пусть посидит подумает, да и все.

Если арендатор решил пошалить, почему бы ему не испортить этот второй замок? Думаете тупой и не додумается? Додумается. Арендодатель когда не отдал ключи, наверняка объяснил, что собирается делать в случае шалостей.
Vlad442
 
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