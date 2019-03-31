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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1621162216231624>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 57
Виросли більш як на 50%
19%
11
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
35%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  shapo написав:требовать от законодателей нормальный жилищный кодекс и нормальные суды

... так тут кожен другий (якщо не кожен перший :) ) лендлорд - не сплачує податки/працює в чорну :)
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 05 вер, 2019 14:56, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:42

  galadriel написав:
  airmax78 написав:Опять вы не в настроении. Голосуху я сдавал и страдал морально. Потому и продал. Не понравился мне этот бизнес. И Трибека именно что троллит, а я права свои конституционные защищаю. В этом разница.


Рыдаю :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Типа "е.у и плачу"(с) :mrgreen:

Да, это самый неприятный период в моей жизни. Я как Голосуху продал - как гора с плеч упала. Какое-то время в эйфории пребывал.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  shapo написав:Ахренеть, тут альтернативную историю еще пишут - https://петр1.рус/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
Евреев в России во времена Петра по пальцам можно было пересчитать, а тут сразу жена царя

Она по сути вообще по рукам ходила, но в конце концов стала второй женой царя.
vossmy
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:59

  vossmy написав:
  shapo написав:Ахренеть, тут альтернативную историю еще пишут - https://петр1.рус/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
Евреев в России во времена Петра по пальцам можно было пересчитать, а тут сразу жена царя

Она по сути вообще по рукам ходила, но в конце концов стала второй женой царя.


И от этого стала еврейкой, а не немкой или латышкой?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:00

  Долярчик написав:
  shapo написав:требовать от законодателей нормальный жилищный кодекс и нормальные суды

... так тут кожен другий (якщо не кожен перший :) ) лендлорд - не сплачує податки/працює в чорну :)


Так это продолжение вопроса о законодательстве и судьях.
Не платят потому, что
1) можно уйти от налогов и государственные органы де-факто до сих пор это поощряли
2) не видят на что уходят налоги
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:26

  Долярчик написав:https://24tv.ua/meni_poy_tvoya_zayava_t ... o_n1200124

На видео (все не смотрел, может что-то пропустил) видно, что арендодательша не опытная. Сдает в первый раз квартиру, которая досталась по случаю и допускает глупые ошибки.
Пустила двух студенток (первая ошибка) без залога (вторая) и не оговорив минимальный срок (третья). Скорее всего еще и заплатили за полмесяца, пообещав остальное "завтра". За пару недель они осмотрелись, нашли лучший вариант и сказали "мы съезжаем". У хозяйки сорвало крышу (четвертая). Она, наверняка, лично выдраила эту квартиру, долго показывала, когда сдала и расслабилась такой облом. Теперь будет метлой махать 15 суток.
  investorkiev написав:Долярчик, врезали второй замок, ключ от которого есть только у вас.

Арендатор шалит - закрыли снаружи его в квартире на пару дней - пусть посидит подумает, да и все.

Если арендатор решил пошалить, почему бы ему не испортить этот второй замок? Думаете тупой и не додумается? Додумается. Арендодатель когда не отдал ключи, наверняка объяснил, что собирается делать в случае шалостей.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:30

  shapo написав:
  vossmy написав:
  shapo написав:Ахренеть, тут альтернативную историю еще пишут - https://петр1.рус/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
Евреев в России во времена Петра по пальцам можно было пересчитать, а тут сразу жена царя

Она по сути вообще по рукам ходила, но в конце концов стала второй женой царя.


И от этого стала еврейкой, а не немкой или латышкой?

Может и полькой была.
Речь шла о том что сначала Романовы это - Гамбиллы, которые были прусаками (немцами) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D0%B0
Потом начиная с Петра3 - власть от Гамбилл перешла Гольштейн-
Готторпским - тоже немцы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... %D1%80_III
Последним немцем был Николай2. У него были двоюродные братья Георг 5(В Англии) и кайзер Вильгельм II
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  l66 написав:У меня в договоре прописан пункт, что за каждый день просрочки платежа начисляется 1% от суммы.
При задержке оплаты на 7 дней - досрочное выселение без возвращения залога.
Этот пункт четко оговариваю до подписания договора.

Проблема только в том, что пункт о выселении и пункт об оплате не имеют прямого действия. Как вы не можете залезть арендатору в кошелек и без его согласия взять деньги в счет оплаты, так не можете выкинуть его вещи. Все в суд.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:36

  vossmy написав:Может и полькой была.
Речь шла о том что сначала Романовы это - Гамбиллы, которые были прусаками (немцами) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D0%B0


Сами-то хоть свой источник глядели?
Это же все вилами по воде.
А то, что Петр3й и Екатерина 2я вместе с их потомком Павлом1 были немцами, всегда было известно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:01

  shapo написав:
  vossmy написав:Может и полькой была.
Речь шла о том что сначала Романовы это - Гамбиллы, которые были прусаками (немцами) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D0%B0


Сами-то хоть свой источник глядели?
Это же все вилами по воде.
А то, что Петр3й и Екатерина 2я вместе с их потомком Павлом1 были немцами, всегда было известно

Есть и более серьезные материалы чем википедия, но это нужно уже заниматся.

После Павла1 били все теже немцы до самого конца. Последние 400 лет ,грубо говоря, нами правят выходцы не из "нашего" народа.
vossmy
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