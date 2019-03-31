... так тут кожен другий (якщо не кожен перший ) лендлорд - не сплачує податки/працює в чорну
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:41
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
... так тут кожен другий (якщо не кожен перший ) лендлорд - не сплачує податки/працює в чорну
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 05 вер, 2019 14:56, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:42
Да, это самый неприятный период в моей жизни. Я как Голосуху продал - как гора с плеч упала. Какое-то время в эйфории пребывал.
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:52
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:59
И от этого стала еврейкой, а не немкой или латышкой?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:00
Так это продолжение вопроса о законодательстве и судьях.
Не платят потому, что
1) можно уйти от налогов и государственные органы де-факто до сих пор это поощряли
2) не видят на что уходят налоги
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:26
На видео (все не смотрел, может что-то пропустил) видно, что арендодательша не опытная. Сдает в первый раз квартиру, которая досталась по случаю и допускает глупые ошибки.
Пустила двух студенток (первая ошибка) без залога (вторая) и не оговорив минимальный срок (третья). Скорее всего еще и заплатили за полмесяца, пообещав остальное "завтра". За пару недель они осмотрелись, нашли лучший вариант и сказали "мы съезжаем". У хозяйки сорвало крышу (четвертая). Она, наверняка, лично выдраила эту квартиру, долго показывала, когда сдала и расслабилась такой облом. Теперь будет метлой махать 15 суток.
Если арендатор решил пошалить, почему бы ему не испортить этот второй замок? Думаете тупой и не додумается? Додумается. Арендодатель когда не отдал ключи, наверняка объяснил, что собирается делать в случае шалостей.
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:30
Может и полькой была.
Речь шла о том что сначала Романовы это - Гамбиллы, которые были прусаками (немцами)
Потом начиная с Петра3 - власть от Гамбилл перешла Гольштейн-
Готторпским - тоже немцы.
Последним немцем был Николай2. У него были двоюродные братья Георг 5(В Англии) и кайзер Вильгельм II
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:30
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Проблема только в том, что пункт о выселении и пункт об оплате не имеют прямого действия. Как вы не можете залезть арендатору в кошелек и без его согласия взять деньги в счет оплаты, так не можете выкинуть его вещи. Все в суд.
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:36
Сами-то хоть свой источник глядели?
Это же все вилами по воде.
А то, что Петр3й и Екатерина 2я вместе с их потомком Павлом1 были немцами, всегда было известно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:01
Есть и более серьезные материалы чем википедия, но это нужно уже заниматся.
После Павла1 били все теже немцы до самого конца. Последние 400 лет ,грубо говоря, нами правят выходцы не из "нашего" народа.
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