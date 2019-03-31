|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:07
vossmy написав:
Последние 400 лет ,грубо говоря, нами правят выходцы не из "нашего" народа.
Они генетически другие, или думают в пользу "другого" народа? Америка уже пару сотен лет выбирает в президенты выходцев со всего мира и ничего страшного не происходит.
PS Брежнев?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5561
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 854 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16219
|1328529
|
|
|8
|956
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|
|455
|183097
|
|