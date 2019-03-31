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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:07
vossmy написав:
Последние 400 лет ,грубо говоря, нами правят выходцы не из "нашего" народа.
Они генетически другие, или думают в пользу "другого" народа? Америка уже пару сотен лет выбирает в президенты выходцев со всего мира и ничего страшного не происходит.
PS Брежнев?
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:42
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Долярчик, врезали второй замок, ключ от которого есть только у вас.
Арендатор шалит - закрыли снаружи его в квартире на пару дней - пусть посидит подумает, да и все.
Если арендатор решил пошалить, почему бы ему не испортить этот второй замок? Думаете тупой и не додумается? Додумается. Арендодатель когда не отдал ключи, наверняка объяснил, что собирается делать в случае шалостей.
Практик прокомментировал фантазершу.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:49
vossmy написав:
После Павла1 били все теже немцы до самого конца. Последние 400 лет ,грубо говоря, нами правят выходцы не из "нашего" народа.
Какие 400, любезный?
В 1912г праздновали только 300-летие династии Романовых
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:07
airmax78 написав:
Читаю сейчас 6й том Истории мокшанского государства, Акунина. Был там в 18м веке такой эпизод, когда после смерти Петра 1 и его незаконной супружницы - Марты Скавронской (Екатерины I), у мокшан был реальный шанс осуществить бескровную реформу монархии, превратив ее из абсолютной в конституционную с максимально обрезанными полномочиями монарха. Даже круче чем в то время было в Англии. И все, вероятно история всей этой части света пошла бы по совсем другому пути.
Какая-то сестра этой Марты - Анна - претендент на мокшанский престол, к которой и поехала делегация из СПБ, даже подписала соответствующий документ "Кондиции", который ей привезли совет высших дворян, которые все это и затеяли. Но нит. Нарит, среднее и мелкое дворянство не захотели управлять своей страной сами. И когда она приехала в СПБ - все откатили обратно, а "Кондиции" она собственноручно разорвала.
К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.
Коль ты такой намурканый и крутой , то почему не пошёл в банк и не взял кредит на покупку квартиры или ипотеку ? А потом пришедшим коллекторам объяснял бы то шо нам здесь несёш про терпение и прочие моральные нравоучения со статьями из КК
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