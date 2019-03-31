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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 57
Виросли більш як на 50%
19%
11
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
35%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vossmy написав:Последние 400 лет ,грубо говоря, нами правят выходцы не из "нашего" народа.

Они генетически другие, или думают в пользу "другого" народа? Америка уже пару сотен лет выбирает в президенты выходцев со всего мира и ничего страшного не происходит.

PS Брежнев?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:42

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Долярчик, врезали второй замок, ключ от которого есть только у вас.

Арендатор шалит - закрыли снаружи его в квартире на пару дней - пусть посидит подумает, да и все.

Если арендатор решил пошалить, почему бы ему не испортить этот второй замок? Думаете тупой и не додумается? Додумается. Арендодатель когда не отдал ключи, наверняка объяснил, что собирается делать в случае шалостей.

Практик прокомментировал фантазершу. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:49

  vossmy написав:После Павла1 били все теже немцы до самого конца. Последние 400 лет ,грубо говоря, нами правят выходцы не из "нашего" народа.


Какие 400, любезный?
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:07

  airmax78 написав:Читаю сейчас 6й том Истории мокшанского государства, Акунина. Был там в 18м веке такой эпизод, когда после смерти Петра 1 и его незаконной супружницы - Марты Скавронской (Екатерины I), у мокшан был реальный шанс осуществить бескровную реформу монархии, превратив ее из абсолютной в конституционную с максимально обрезанными полномочиями монарха. Даже круче чем в то время было в Англии. И все, вероятно история всей этой части света пошла бы по совсем другому пути.
Какая-то сестра этой Марты - Анна - претендент на мокшанский престол, к которой и поехала делегация из СПБ, даже подписала соответствующий документ "Кондиции", который ей привезли совет высших дворян, которые все это и затеяли. Но нит. Нарит, среднее и мелкое дворянство не захотели управлять своей страной сами. И когда она приехала в СПБ - все откатили обратно, а "Кондиции" она собственноручно разорвала.

К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.

Коль ты такой намурканый и крутой , то почему не пошёл в банк и не взял кредит на покупку квартиры или ипотеку ? А потом пришедшим коллекторам объяснял бы то шо нам здесь несёш про терпение и прочие моральные нравоучения со статьями из КК :mrgreen:
Vadim V
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