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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:07
vossmy написав:
Последние 400 лет ,грубо говоря, нами правят выходцы не из "нашего" народа.
Они генетически другие, или думают в пользу "другого" народа? Америка уже пару сотен лет выбирает в президенты выходцев со всего мира и ничего страшного не происходит.
PS Брежнев?
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Vlad442
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:42
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Долярчик, врезали второй замок, ключ от которого есть только у вас.
Арендатор шалит - закрыли снаружи его в квартире на пару дней - пусть посидит подумает, да и все.
Если арендатор решил пошалить, почему бы ему не испортить этот второй замок? Думаете тупой и не додумается? Додумается. Арендодатель когда не отдал ключи, наверняка объяснил, что собирается делать в случае шалостей.
Практик прокомментировал фантазершу.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:49
vossmy написав:
После Павла1 били все теже немцы до самого конца. Последние 400 лет ,грубо говоря, нами правят выходцы не из "нашего" народа.
Какие 400, любезный?
В 1912г праздновали только 300-летие династии Романовых
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:07
airmax78 написав:
Читаю сейчас 6й том Истории мокшанского государства, Акунина. Был там в 18м веке такой эпизод, когда после смерти Петра 1 и его незаконной супружницы - Марты Скавронской (Екатерины I), у мокшан был реальный шанс осуществить бескровную реформу монархии, превратив ее из абсолютной в конституционную с максимально обрезанными полномочиями монарха. Даже круче чем в то время было в Англии. И все, вероятно история всей этой части света пошла бы по совсем другому пути.
Какая-то сестра этой Марты - Анна - претендент на мокшанский престол, к которой и поехала делегация из СПБ, даже подписала соответствующий документ "Кондиции", который ей привезли совет высших дворян, которые все это и затеяли. Но нит. Нарит, среднее и мелкое дворянство не захотели управлять своей страной сами. И когда она приехала в СПБ - все откатили обратно, а "Кондиции" она собственноручно разорвала.
К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.
Коль ты такой намурканый и крутой , то почему не пошёл в банк и не взял кредит на покупку квартиры или ипотеку ? А потом пришедшим коллекторам объяснял бы то шо нам здесь несёш про терпение и прочие моральные нравоучения со статьями из КК
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:43
Вы вырвали из контекста тот вариант истории, который вам вам больше понравился. В вашей же ссылке сказано, что хз кем были предки Петра. Дали вам на выбор три варианта, один из которых вам очень понравился)) и в
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:50
airmax78 написав:
Читаю сейчас 6й том Истории мокшанского государства, Акунина. Был там в 18м веке такой эпизод, когда после смерти Петра 1 и его незаконной супружницы - Марты Скавронской (Екатерины I), у мокшан был реальный шанс осуществить бескровную реформу монархии, превратив ее из абсолютной в конституционную с максимально обрезанными полномочиями монарха. Даже круче чем в то время было в Англии. И все, вероятно история всей этой части света пошла бы по совсем другому пути.
Какая-то сестра этой Марты - Анна - претендент на мокшанский престол, к которой и поехала делегация из СПБ, даже подписала соответствующий документ "Кондиции", который ей привезли совет высших дворян, которые все это и затеяли. Но нит. Нарит, среднее и мелкое дворянство не захотели управлять своей страной сами. И когда она приехала в СПБ - все откатили обратно, а "Кондиции" она собственноручно разорвала.
К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.
Эир, что вы нам такое рассказываете. Вы же главный ненавистник государства рюсьзкого а тут такой поворот.
Страшно предположить, что
1. Историю Нэньки вы выучили наизусть
2. История Нэньки неинтересная, и вы занялись более интересным чтивом
3. Истории Нэньки не хватит на 6 томов
4. Вы изучает историю врага
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:59
shapo написав: vossmy написав:
После Павла1 били все теже немцы до самого конца. Последние 400 лет ,грубо говоря, нами правят выходцы не из "нашего" народа.
Какие 400, любезный?
В 1912г праздновали только 300-летие династии Романовых
сколько уже можно этого хлама?
празднуйте на здоровье на роиссии что хотите хотя странно когда убийцы празднуют по поводу убиенных...
но чего сюда лезть???ГДЕ МОДЕРАТОР???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:10
vossmy написав:
После Павла1 били все теже немцы до самого конца. Последние 400 лет ,грубо говоря, нами правят выходцы не из "нашего" народа.
я думаю почему баварки мне нравятся и очень сексуальные девушки. Получается что мы пошли от них
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