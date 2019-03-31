airmax78 написав:

Читаю сейчас 6й том Истории мокшанского государства, Акунина. Был там в 18м веке такой эпизод, когда после смерти Петра 1 и его незаконной супружницы - Марты Скавронской (Екатерины I), у мокшан был реальный шанс осуществить бескровную реформу монархии, превратив ее из абсолютной в конституционную с максимально обрезанными полномочиями монарха. Даже круче чем в то время было в Англии. И все, вероятно история всей этой части света пошла бы по совсем другому пути.Какая-то сестра этой Марты - Анна - претендент на мокшанский престол, к которой и поехала делегация из СПБ, даже подписала соответствующий документ "Кондиции", который ей привезли совет высших дворян, которые все это и затеяли. Но нит. Нарит, среднее и мелкое дворянство не захотели управлять своей страной сами. И когда она приехала в СПБ - все откатили обратно, а "Кондиции" она собственноручно разорвала.К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.