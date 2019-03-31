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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 23:26
Цифра дня: фонд гарантирования вкладов спишет почти 200 млрд. грн. обязательств банков банкротов, из которых 120 млрд. - деньги клиентов - юридических лиц, остальные принадлежат населению. В целом, обладая 500 млрд. грн. активов банков банкротов, ФГВФЛ смог монетизировать лишь 8%, а 92% составил "дисконт". Так завершился период вторичного перераспределения капитала (первичный был во время приватизации) и так закончилось одно из самых больших финансовых преступлений 21 века в нашей стране. Теперь нужно грамотно зачистить следы. Плата в размере 92% - неплохая компенсация за "труды"...
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investorkiev
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 01:28
investorkiev написав:
Цифра дня: фонд гарантирования вкладов спишет почти 200 млрд. грн. обязательств банков банкротов, из которых 120 млрд. - деньги клиентов - юридических лиц, остальные принадлежат населению. В целом, обладая 500 млрд. грн. активов банков банкротов, ФГВФЛ смог монетизировать лишь 8%, а 92% составил "дисконт". Так завершился период вторичного перераспределения капитала (первичный был во время приватизации) и так закончилось одно из самых больших финансовых преступлений 21 века в нашей стране. Теперь нужно грамотно зачистить следы. Плата в размере 92% - неплохая компенсация за "труды"...
Не было никакого перераспределения. Было воровство/просирание акционерами банков денех населения и клиентов-юрлиц. Просто до 2014-2015 оно было скрытым. В 2014-2015м туман рассеялся и все всё увидели. Квартиры в Кристалл Парке, Республика - это, скорее, счастливые исключения чем правило.
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airmax78
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