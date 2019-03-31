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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1621162216231624>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 57
Виросли більш як на 50%
19%
11
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
35%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:26

  Долярчик написав:https://24tv.ua/meni_poy_tvoya_zayava_t ... o_n1200124

На видео (все не смотрел, может что-то пропустил) видно, что арендодательша не опытная. Сдает в первый раз квартиру, которая досталась по случаю и допускает глупые ошибки.
Пустила двух студенток (первая ошибка) без залога (вторая) и не оговорив минимальный срок (третья). Скорее всего еще и заплатили за полмесяца, пообещав остальное "завтра". За пару недель они осмотрелись, нашли лучший вариант и сказали "мы съезжаем". У хозяйки сорвало крышу (четвертая). Она, наверняка, лично выдраила эту квартиру, долго показывала, когда сдала и расслабилась такой облом. Теперь будет метлой махать 15 суток.
  investorkiev написав:Долярчик, врезали второй замок, ключ от которого есть только у вас.

Арендатор шалит - закрыли снаружи его в квартире на пару дней - пусть посидит подумает, да и все.

Если арендатор решил пошалить, почему бы ему не испортить этот второй замок? Думаете тупой и не додумается? Додумается. Арендодатель когда не отдал ключи, наверняка объяснил, что собирается делать в случае шалостей.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  l66 написав:У меня в договоре прописан пункт, что за каждый день просрочки платежа начисляется 1% от суммы.
При задержке оплаты на 7 дней - досрочное выселение без возвращения залога.
Этот пункт четко оговариваю до подписания договора.

Проблема только в том, что пункт о выселении и пункт об оплате не имеют прямого действия. Как вы не можете залезть арендатору в кошелек и без его согласия взять деньги в счет оплаты, так не можете выкинуть его вещи. Все в суд.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:07

  airmax78 написав:Читаю сейчас 6й том Истории мокшанского государства, Акунина. Был там в 18м веке такой эпизод, когда после смерти Петра 1 и его незаконной супружницы - Марты Скавронской (Екатерины I), у мокшан был реальный шанс осуществить бескровную реформу монархии, превратив ее из абсолютной в конституционную с максимально обрезанными полномочиями монарха. Даже круче чем в то время было в Англии. И все, вероятно история всей этой части света пошла бы по совсем другому пути.
Какая-то сестра этой Марты - Анна - претендент на мокшанский престол, к которой и поехала делегация из СПБ, даже подписала соответствующий документ "Кондиции", который ей привезли совет высших дворян, которые все это и затеяли. Но нит. Нарит, среднее и мелкое дворянство не захотели управлять своей страной сами. И когда она приехала в СПБ - все откатили обратно, а "Кондиции" она собственноручно разорвала.

К чему я это: обратите внимание, на этой ветке я единственный человек, который отстаивает законные права арендаторов. Все остальные (а их немало) - как в рот воды набрали. Даже мыслями своими боятся поделиться. Почему? Потому что втайне мечтают только об одном: самим однажды стать арендодателями и доить бесправных арендаторов.

Коль ты такой намурканый и крутой , то почему не пошёл в банк и не взял кредит на покупку квартиры или ипотеку ? А потом пришедшим коллекторам объяснял бы то шо нам здесь несёш про терпение и прочие моральные нравоучения со статьями из КК :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:23

  Vlad442 написав:
  l66 написав:У меня в договоре прописан пункт, что за каждый день просрочки платежа начисляется 1% от суммы.
При задержке оплаты на 7 дней - досрочное выселение без возвращения залога.
Этот пункт четко оговариваю до подписания договора.

Проблема только в том, что пункт о выселении и пункт об оплате не имеют прямого действия. Как вы не можете залезть арендатору в кошелек и без его согласия взять деньги в счет оплаты, так не можете выкинуть его вещи. Все в суд.


А кто-то практикует такую штуку как не отдавать арендатору его єкземпляр договора ? Ему не счем тогда идти в суд.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Цифра дня: фонд гарантирования вкладов спишет почти 200 млрд. грн. обязательств банков банкротов, из которых 120 млрд. - деньги клиентов - юридических лиц, остальные принадлежат населению. В целом, обладая 500 млрд. грн. активов банков банкротов, ФГВФЛ смог монетизировать лишь 8%, а 92% составил "дисконт". Так завершился период вторичного перераспределения капитала (первичный был во время приватизации) и так закончилось одно из самых больших финансовых преступлений 21 века в нашей стране. Теперь нужно грамотно зачистить следы. Плата в размере 92% - неплохая компенсация за "труды"...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 01:28

  investorkiev написав:Цифра дня: фонд гарантирования вкладов спишет почти 200 млрд. грн. обязательств банков банкротов, из которых 120 млрд. - деньги клиентов - юридических лиц, остальные принадлежат населению. В целом, обладая 500 млрд. грн. активов банков банкротов, ФГВФЛ смог монетизировать лишь 8%, а 92% составил "дисконт". Так завершился период вторичного перераспределения капитала (первичный был во время приватизации) и так закончилось одно из самых больших финансовых преступлений 21 века в нашей стране. Теперь нужно грамотно зачистить следы. Плата в размере 92% - неплохая компенсация за "труды"...

Не было никакого перераспределения. Было воровство/просирание акционерами банков денех населения и клиентов-юрлиц. Просто до 2014-2015 оно было скрытым. В 2014-2015м туман рассеялся и все всё увидели. Квартиры в Кристалл Парке, Республика - это, скорее, счастливые исключения чем правило.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:51

  Alex6 написав:А кто-то практикует такую штуку как не отдавать арендатору его єкземпляр договора ? Ему не счем тогда идти в суд.

Оно то конечно заманчиво. Но как построить с арендатором человеческие отношения начиная сотрудничество с таких фокусов?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:53

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Цифра дня: фонд гарантирования вкладов спишет почти 200 млрд. грн. обязательств банков банкротов, из которых 120 млрд. - деньги клиентов - юридических лиц, остальные принадлежат населению. В целом, обладая 500 млрд. грн. активов банков банкротов, ФГВФЛ смог монетизировать лишь 8%, а 92% составил "дисконт". Так завершился период вторичного перераспределения капитала (первичный был во время приватизации) и так закончилось одно из самых больших финансовых преступлений 21 века в нашей стране. Теперь нужно грамотно зачистить следы. Плата в размере 92% - неплохая компенсация за "труды"...

Не было никакого перераспределения. Было воровство/просирание акционерами банков денех населения и клиентов-юрлиц. Просто до 2014-2015 оно было скрытым. В 2014-2015м туман рассеялся и все всё увидели. Квартиры в Кристалл Парке, Республика - это, скорее, счастливые исключения чем правило.


https://www.youtube.com/watch?v=SrwlxcEZC4Q
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

уже начала появляться аренда в файна таун - 800 долл за 30 метров
цены переплюнули печерск
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:25

  Карем написав:уже начала появляться аренда в файна таун - 800 долл за 30 метров
цены переплюнули печерск

Это хотелки.
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