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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:21
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Сравнение с банком крайне некорректное. В банк вкладываете под фонд и госгарантии и по-этому не переживаешь сильно. В итоге сам банк ничего не отдает, отдает фонд. В случае с арендатором никаких гарантий нет и фонда тоже: если арендатор не платит - это уже потери, которые никто не вернет в случае чего.
$$$$$$$$$
Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:21
Как раз корректное.
депозит = квартира.
Аренда= проценты
Если в ваш банк пришел Фонд, то проценты начисляться перестанут, а вот сам депозит в пределах 200тыс вам отдадут.
Аналогично если сбежал арендатор не расчитавшись, то вы лишаетесь дохода, но не самой квартиры. (На случай полных форсмажоров типа пожара существует страховка, и она не дорогая).
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