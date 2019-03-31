Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:37

Ребята, я не знаю что случилось в стране, что случилось в Киеве, не понимаю.

Но.



По тому комплексу «комфорт+» класса, где у меня то сьезжает, то остается нерешительный квартирант, я не поленился и обзвонил все 16 обьявлений об аренде однушек, которые нашел.



КВАРТИР НЕТ. Это все фейки. Все риелторы мне говорят: в этом комплексе квартир свободных нет, давайте поищем вам рядом. Я говорю: нет, мне нужно именно тут. Нашли одну квартиру за 17500, но она с таким ужаснейшим ремонтом, в стиле ср@ла-мазала.



И все.



ЗЫ: арендую там же паркинг для арендатора. Говорю: не знаю, буду ли продлевать. Мне говорят: ок, на ваше место уже очередь из желающих арендовать вместо вас.



То ли после выборов наплыв народу, то ли какой то нереальный экономический подьем.