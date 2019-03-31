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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:21
Сравнение с банком крайне некорректное. В банк вкладываете под фонд и госгарантии и по-этому не переживаешь сильно. В итоге сам банк ничего не отдает, отдает фонд. В случае с арендатором никаких гарантий нет и фонда тоже: если арендатор не платит - это уже потери, которые никто не вернет в случае чего.
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jokk
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:21
jokk написав:
Сравнение с банком крайне некорректное. В банк вкладываете под фонд и госгарантии и по-этому не переживаешь сильно. В итоге сам банк ничего не отдает, отдает фонд. В случае с арендатором никаких гарантий нет и фонда тоже: если арендатор не платит - это уже потери, которые никто не вернет в случае чего.
Как раз корректное.
депозит = квартира.
Аренда= проценты
Если в ваш банк пришел Фонд, то проценты начисляться перестанут, а вот сам депозит в пределах 200тыс вам отдадут.
Аналогично если сбежал арендатор не расчитавшись, то вы лишаетесь дохода, но не самой квартиры. (На случай полных форсмажоров типа пожара существует страховка, и она не дорогая).
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investorkiev
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:37
Ребята, я не знаю что случилось в стране, что случилось в Киеве, не понимаю.
Но.
По тому комплексу «комфорт+» класса, где у меня то сьезжает, то остается нерешительный квартирант, я не поленился и обзвонил все 16 обьявлений об аренде однушек, которые нашел.
КВАРТИР НЕТ. Это все фейки. Все риелторы мне говорят: в этом комплексе квартир свободных нет, давайте поищем вам рядом. Я говорю: нет, мне нужно именно тут. Нашли одну квартиру за 17500, но она с таким ужаснейшим ремонтом, в стиле ср@ла-мазала.
И все.
ЗЫ: арендую там же паркинг для арендатора. Говорю: не знаю, буду ли продлевать. Мне говорят: ок, на ваше место уже очередь из желающих арендовать вместо вас.
То ли после выборов наплыв народу, то ли какой то нереальный экономический подьем.
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investorkiev
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Додано: Суб 07 вер, 2019 08:57
investorkiev написав: jokk написав:
Сравнение с банком крайне некорректное. В банк вкладываете под фонд и госгарантии и по-этому не переживаешь сильно. В итоге сам банк ничего не отдает, отдает фонд. В случае с арендатором никаких гарантий нет и фонда тоже: если арендатор не платит - это уже потери, которые никто не вернет в случае чего.
Как раз корректное.
депозит = квартира.
Аренда= проценты
Если в ваш банк пришел Фонд, то проценты начисляться перестанут, а вот сам депозит в пределах 200тыс вам отдадут.
Аналогично если сбежал арендатор не расчитавшись, то вы лишаетесь дохода, но не самой квартиры. (На случай полных форсмажоров типа пожара существует страховка, и она не дорогая).
Именно так. Да и как оно может быть некорректным, если квартира под аренду - альтернатива депозиту.
Очень печально, что многие арендодатели-аматоры не понимают сути арендного бизнеса и кто в нем главный.
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airmax78
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Додано: Суб 07 вер, 2019 08:59
investorkiev написав:
Ребята, я не знаю что случилось в стране, что случилось в Киеве, не понимаю.
Но.
По тому комплексу «комфорт+» класса, где у меня то сьезжает, то остается нерешительный квартирант, я не поленился и обзвонил все 16 обьявлений об аренде однушек, которые нашел.
КВАРТИР НЕТ. Это все фейки. Все риелторы мне говорят: в этом комплексе квартир свободных нет, давайте поищем вам рядом. Я говорю: нет, мне нужно именно тут. Нашли одну квартиру за 17500, но она с таким ужаснейшим ремонтом, в стиле ср@ла-мазала.
И все.
ЗЫ: арендую там же паркинг для арендатора. Говорю: не знаю, буду ли продлевать. Мне говорят: ок, на ваше место уже очередь из желающих арендовать вместо вас.
То ли после выборов наплыв народу, то ли какой то нереальный экономический подьем.
Свадебные фотографы, фитнес-тренеры и безработные со своими семьями и помощниками массово наводнили Киев.
Счет не считающего копеек свежака в этом году идет на тысячи.
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antey1969
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Додано: Суб 07 вер, 2019 09:03
investorkiev написав:
Ребята, я не знаю что случилось в стране, что случилось в Киеве, не понимаю.
Но.
По тому комплексу «комфорт+» класса, где у меня то сьезжает, то остается нерешительный квартирант, я не поленился и обзвонил все 16 обьявлений об аренде однушек, которые нашел.
КВАРТИР НЕТ. Это все фейки. Все риелторы мне говорят: в этом комплексе квартир свободных нет, давайте поищем вам рядом. Я говорю: нет, мне нужно именно тут. Нашли одну квартиру за 17500, но она с таким ужаснейшим ремонтом, в стиле ср@ла-мазала.
И все.
ЗЫ: арендую там же паркинг для арендатора. Говорю: не знаю, буду ли продлевать. Мне говорят: ок, на ваше место уже очередь из желающих арендовать вместо вас.
То ли после выборов наплыв народу, то ли какой то нереальный экономический подьем.
Я отключил телефон.
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airmax78
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