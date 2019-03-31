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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1621162216231624

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 58
Виросли більш як на 50%
19%
11
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Сравнение с банком крайне некорректное. В банк вкладываете под фонд и госгарантии и по-этому не переживаешь сильно. В итоге сам банк ничего не отдает, отдает фонд. В случае с арендатором никаких гарантий нет и фонда тоже: если арендатор не платит - это уже потери, которые никто не вернет в случае чего.
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:21

  jokk написав:Сравнение с банком крайне некорректное. В банк вкладываете под фонд и госгарантии и по-этому не переживаешь сильно. В итоге сам банк ничего не отдает, отдает фонд. В случае с арендатором никаких гарантий нет и фонда тоже: если арендатор не платит - это уже потери, которые никто не вернет в случае чего.



Как раз корректное.
депозит = квартира.
Аренда= проценты

Если в ваш банк пришел Фонд, то проценты начисляться перестанут, а вот сам депозит в пределах 200тыс вам отдадут.

Аналогично если сбежал арендатор не расчитавшись, то вы лишаетесь дохода, но не самой квартиры. (На случай полных форсмажоров типа пожара существует страховка, и она не дорогая).
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ребята, я не знаю что случилось в стране, что случилось в Киеве, не понимаю.
Но.

По тому комплексу «комфорт+» класса, где у меня то сьезжает, то остается нерешительный квартирант, я не поленился и обзвонил все 16 обьявлений об аренде однушек, которые нашел.

КВАРТИР НЕТ. Это все фейки. Все риелторы мне говорят: в этом комплексе квартир свободных нет, давайте поищем вам рядом. Я говорю: нет, мне нужно именно тут. Нашли одну квартиру за 17500, но она с таким ужаснейшим ремонтом, в стиле ср@ла-мазала.

И все.

ЗЫ: арендую там же паркинг для арендатора. Говорю: не знаю, буду ли продлевать. Мне говорят: ок, на ваше место уже очередь из желающих арендовать вместо вас.

То ли после выборов наплыв народу, то ли какой то нереальный экономический подьем.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:57

  investorkiev написав:
  jokk написав:Сравнение с банком крайне некорректное. В банк вкладываете под фонд и госгарантии и по-этому не переживаешь сильно. В итоге сам банк ничего не отдает, отдает фонд. В случае с арендатором никаких гарантий нет и фонда тоже: если арендатор не платит - это уже потери, которые никто не вернет в случае чего.



Как раз корректное.
депозит = квартира.
Аренда= проценты

Если в ваш банк пришел Фонд, то проценты начисляться перестанут, а вот сам депозит в пределах 200тыс вам отдадут.

Аналогично если сбежал арендатор не расчитавшись, то вы лишаетесь дохода, но не самой квартиры. (На случай полных форсмажоров типа пожара существует страховка, и она не дорогая).

Именно так. Да и как оно может быть некорректным, если квартира под аренду - альтернатива депозиту.
Очень печально, что многие арендодатели-аматоры не понимают сути арендного бизнеса и кто в нем главный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:59

:o
  investorkiev написав:Ребята, я не знаю что случилось в стране, что случилось в Киеве, не понимаю.
Но.

По тому комплексу «комфорт+» класса, где у меня то сьезжает, то остается нерешительный квартирант, я не поленился и обзвонил все 16 обьявлений об аренде однушек, которые нашел.

КВАРТИР НЕТ. Это все фейки. Все риелторы мне говорят: в этом комплексе квартир свободных нет, давайте поищем вам рядом. Я говорю: нет, мне нужно именно тут. Нашли одну квартиру за 17500, но она с таким ужаснейшим ремонтом, в стиле ср@ла-мазала.

И все.

ЗЫ: арендую там же паркинг для арендатора. Говорю: не знаю, буду ли продлевать. Мне говорят: ок, на ваше место уже очередь из желающих арендовать вместо вас.

То ли после выборов наплыв народу, то ли какой то нереальный экономический подьем.

Свадебные фотографы, фитнес-тренеры и безработные со своими семьями и помощниками массово наводнили Киев.
Счет не считающего копеек свежака в этом году идет на тысячи.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:03

  investorkiev написав:Ребята, я не знаю что случилось в стране, что случилось в Киеве, не понимаю.
Но.

По тому комплексу «комфорт+» класса, где у меня то сьезжает, то остается нерешительный квартирант, я не поленился и обзвонил все 16 обьявлений об аренде однушек, которые нашел.

КВАРТИР НЕТ. Это все фейки. Все риелторы мне говорят: в этом комплексе квартир свободных нет, давайте поищем вам рядом. Я говорю: нет, мне нужно именно тут. Нашли одну квартиру за 17500, но она с таким ужаснейшим ремонтом, в стиле ср@ла-мазала.

И все.

ЗЫ: арендую там же паркинг для арендатора. Говорю: не знаю, буду ли продлевать. Мне говорят: ок, на ваше место уже очередь из желающих арендовать вместо вас.

То ли после выборов наплыв народу, то ли какой то нереальный экономический подьем.

Я отключил телефон.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:34

  investorkiev написав:Ребята, я не знаю что случилось в стране, что случилось в Киеве, не понимаю.

Это только в Киеве в Днепре ж@па XXL.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:41

  Vadim V написав:
  investorkiev написав:Ребята, я не знаю что случилось в стране, что случилось в Киеве, не понимаю.

Это только в Киеве в Днепре ж@па XXL.



Ак я давно говорил - Киев это единственное место в стране, куда еще можно вкладывать деньги. Киев будет вымирать самым последним.

Вот Влад442 тоже это понял - он умный человек- и хотя сам из Харькова, квартир накупил в Киеве, хоть это и не очень удобно ездить.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 23:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  investorkiev написав:Киев это единственное место в стране, куда еще можно вкладывать деньги


У Львова тоже есть перспективы с силу близости к Европе
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 00:07

  Alex6 написав:
  investorkiev написав:Киев это единственное место в стране, куда еще можно вкладывать деньги


У Львова тоже есть перспективы с силу близости к Европе


нету - кроме посуточной в самом центре, куда приедут с№кс-туристы. Как раз в силу близости к Европе - отток населения из Львовской области и региона вцелом - самый сильный. Кому там нужны квартиры в спальниках, особенно через лет 10?
investorkiev
 
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