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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 58
Виросли більш як на 50%
19%
11
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:04

  investorkiev написав:
  Alex6 написав:
  investorkiev написав:Киев это единственное место в стране, куда еще можно вкладывать деньги


У Львова тоже есть перспективы с силу близости к Европе


нету - кроме посуточной в самом центре, куда приедут с№кс-туристы. Как раз в силу близости к Европе - отток населения из Львовской области и региона вцелом - самый сильный. Кому там нужны квартиры в спальниках, особенно через лет 10?


Не согласен. Почти любое призводство ориентированное на Евросоюз лучше выносить поближе к той же границе.
Да и IT лучше работать как по мне в Львове, мотаться на выходных в Европу за продуктами на машине я бы предпочел С Львова.
В Киеве безумные цены. Кто-то тут писал про пылесосы по 100 и больше евро.
У меня в Kaufland акция, линейка пылесосов по 50-60 евро.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:10

  Хомякоид написав:..
У меня в Kaufland акция, линейка пылесосов по 50-60 евро.

видимо это те, мощность которых превышает всякие 900 ватт или сколько там щас разрешают?
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