investorkiev написав:
нету - кроме посуточной в самом центре, куда приедут с№кс-туристы. Как раз в силу близости к Европе - отток населения из Львовской области и региона вцелом - самый сильный. Кому там нужны квартиры в спальниках, особенно через лет 10?
Не согласен. Почти любое призводство ориентированное на Евросоюз лучше выносить поближе к той же границе.
Да и IT лучше работать как по мне в Львове, мотаться на выходных в Европу за продуктами на машине я бы предпочел С Львова.
В Киеве безумные цены. Кто-то тут писал про пылесосы по 100 и больше евро.
У меня в Kaufland акция, линейка пылесосов по 50-60 евро.