Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Киев это единственное место в стране, куда еще можно вкладывать деньги
У Львова тоже есть перспективы с силу близости к Европе
нету - кроме посуточной в самом центре, куда приедут с№кс-туристы. Как раз в силу близости к Европе - отток населения из Львовской области и региона вцелом - самый сильный. Кому там нужны квартиры в спальниках, особенно через лет 10?
Не согласен. Почти любое призводство ориентированное на Евросоюз лучше выносить поближе к той же границе. Да и IT лучше работать как по мне в Львове, мотаться на выходных в Европу за продуктами на машине я бы предпочел С Львова. В Киеве безумные цены. Кто-то тут писал про пылесосы по 100 и больше евро. У меня в Kaufland акция, линейка пылесосов по 50-60 евро.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Это уже нового, маломощного дизайна. Некоторые европейские "инновации" меня дико смущают. Ну если пылесос станет маломощным, по-логике, чтобы высосать такое-же количество пыли, как мощным, нужно, пардон, дольше сосать . То есть где экономия? Это как история с новым немецким законом о содержании формальдегидов в мебельных материалах. Формальдегид - это клей, не будет клея, мебель рассыпется. от излишка жира с ума сходят
По 50-60 евро-одноразовое г***о.Более-менее прилчое баксов 150 даже в польше стоит.Недавно наипнулся недорогой Самс.Разобрали мотор люминием намотан.Проводок отломался от щетки.Хрен припаяешь.Киздуй новый мотор за 700грн+работа меняй.
Хомякоид написав:В Киеве безумные цены. Кто-то тут писал про пылесосы по 100 и больше евро. У меня в Kaufland акция, линейка пылесосов по 50-60 евро.
Сколько вам тех пылесосов в год надо, что вас парит эта разница?
Украинцы экономят только на продуктах, и то только тех, которые низкого качества. Нормальный сервелат стоит от 500грн, это те же 20$, а омно просто в Европе законодательно нельзя продавать (типо тех колбасок за 50грн/кг, которые бабки продают возле вокзала, хз шо там внутри).
Ну и еще врачи - если не учитывать страховку. Нормальная медстраховка что у нас, что в Испании например примерно одинаково стоит.
Все остальное существенно дороже - одежда, бытовая техника, мебель.
Этот пылесос, про который я писал стоит не 100, а 200 евро!!!! 100 он обошелся потому что я покупал у контрабандистов. 200евро, Карл!