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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:02
investorkiev написав:
после долгих раздумий, поднимаю аренду на 5%
а как давно вы поднимали в последний раз, весной или год назад?
Ваш Зепутат
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:10
antonivs3 написав: investorkiev написав:
после долгих раздумий, поднимаю аренду на 5%
а как давно вы поднимали в последний раз, весной или год назад?
год назад
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