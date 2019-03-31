а как давно вы поднимали в последний раз, весной или год назад?
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:02
а как давно вы поднимали в последний раз, весной или год назад?
Ваш Зепутат
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:10
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:03
Живодер. Трибека вы попадете в ад для лендлордов. Там такие как вы вечно ходят собирать аренду с таких как я. Договорятся по телефону, приедут через весь город на восстановленном после пожара Богданчике (другого транспорта в этом аду нет), поцелуют дверь и домой... пешком (денег у вас только в один конец доехать). А на следующий день все по новой. И так целую вечность до страшного суда.
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