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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 58
Виросли більш як на 50%
19%
11
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:02

  investorkiev написав:после долгих раздумий, поднимаю аренду на 5%

а как давно вы поднимали в последний раз, весной или год назад?
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:10

  antonivs3 написав:
  investorkiev написав:после долгих раздумий, поднимаю аренду на 5%

а как давно вы поднимали в последний раз, весной или год назад?

год назад
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:03

  investorkiev написав:после долгих раздумий, всем поднимаю арендуна + 5%. На квартире за 10000грн это +500 грн, на квартире за 20000грн - это +1000 грн.

С миру по нитке - голому рубашка.


Как у вас, коллеги - лендлорды?

Живодер. Трибека вы попадете в ад для лендлордов. Там такие как вы вечно ходят собирать аренду с таких как я. Договорятся по телефону, приедут через весь город на восстановленном после пожара Богданчике (другого транспорта в этом аду нет), поцелуют дверь и домой... пешком (денег у вас только в один конец доехать). А на следующий день все по новой. И так целую вечность до страшного суда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  airmax78 написав:как я

Та да , ты агент - 0,06
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:01

  Vadim V написав:
  airmax78 написав:как я

Та да , ты агент - 0,06

Вадим, признавайся, откуда приехал? Где такое искрометное чувство юмора прививают?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:04

  airmax78 написав:
  Vadim V написав:
  airmax78 написав:как я

Та да , ты агент - 0,06

Вадим, признавайся, откуда приехал? Где такое искрометное чувство юмора прививают?

Из Китая.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:38

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  jokk написав:Сравнение с банком крайне некорректное. В банк вкладываете под фонд и госгарантии и по-этому не переживаешь сильно. В итоге сам банк ничего не отдает, отдает фонд. В случае с арендатором никаких гарантий нет и фонда тоже: если арендатор не платит - это уже потери, которые никто не вернет в случае чего.



Как раз корректное.
депозит = квартира.
Аренда= проценты

Если в ваш банк пришел Фонд, то проценты начисляться перестанут, а вот сам депозит в пределах 200тыс вам отдадут.

Аналогично если сбежал арендатор не расчитавшись, то вы лишаетесь дохода, но не самой квартиры. (На случай полных форсмажоров типа пожара существует страховка, и она не дорогая).

Именно так. Да и как оно может быть некорректным, если квартира под аренду - альтернатива депозиту.
Очень печально, что многие арендодатели-аматоры не понимают сути арендного бизнеса и кто в нем главный.


Кстати а что на сегодняшний день выгоднее - сдавать квартиру или депозиты ?
Например если брать гривневый депозит и однушку например не люксового класса/расположения ?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Миллиардер Джек Ма: "Сегодня у нас все сложно, завтра будет еще сложнее, а послезавтра будет все прекрасно, но большинство из нас умрет завтра вечером"
investorkiev
 
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