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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:02
investorkiev написав:
после долгих раздумий, поднимаю аренду на 5%
а как давно вы поднимали в последний раз, весной или год назад?
Ваш Зепутат
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antonivs3
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:10
antonivs3 написав: investorkiev написав:
после долгих раздумий, поднимаю аренду на 5%
а как давно вы поднимали в последний раз, весной или год назад?
год назад
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investorkiev
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Додано: Вів 10 вер, 2019 17:03
investorkiev написав:
после долгих раздумий, всем поднимаю арендуна + 5%. На квартире за 10000грн это +500 грн, на квартире за 20000грн - это +1000 грн.
С миру по нитке - голому рубашка.
Как у вас, коллеги - лендлорды?
Живодер. Трибека вы попадете в ад для лендлордов. Там такие как вы вечно ходят собирать аренду с таких как я. Договорятся по телефону, приедут через весь город на восстановленном после пожара Богданчике (другого транспорта в этом аду нет), поцелуют дверь и домой... пешком (денег у вас только в один конец доехать). А на следующий день все по новой. И так целую вечность до страшного суда.
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airmax78
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Додано: Вів 10 вер, 2019 22:38
airmax78 написав: investorkiev написав: jokk написав:
Сравнение с банком крайне некорректное. В банк вкладываете под фонд и госгарантии и по-этому не переживаешь сильно. В итоге сам банк ничего не отдает, отдает фонд. В случае с арендатором никаких гарантий нет и фонда тоже: если арендатор не платит - это уже потери, которые никто не вернет в случае чего.
Как раз корректное.
депозит = квартира.
Аренда= проценты
Если в ваш банк пришел Фонд, то проценты начисляться перестанут, а вот сам депозит в пределах 200тыс вам отдадут.
Аналогично если сбежал арендатор не расчитавшись, то вы лишаетесь дохода, но не самой квартиры. (На случай полных форсмажоров типа пожара существует страховка, и она не дорогая).
Именно так. Да и как оно может быть некорректным, если квартира под аренду - альтернатива депозиту.
Очень печально, что многие арендодатели-аматоры не понимают сути арендного бизнеса и кто в нем главный.
Кстати а что на сегодняшний день выгоднее - сдавать квартиру или депозиты ?
Например если брать гривневый депозит и однушку например не люксового класса/расположения ?
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Додано: Вів 10 вер, 2019 22:55
Миллиардер Джек Ма: "Сегодня у нас все сложно, завтра будет еще сложнее, а послезавтра будет все прекрасно, но большинство из нас умрет завтра вечером"
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investorkiev
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