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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1623162416251626

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 58
Виросли більш як на 50%
19%
11
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:02

  investorkiev написав:после долгих раздумий, поднимаю аренду на 5%

а как давно вы поднимали в последний раз, весной или год назад?
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:10

  antonivs3 написав:
  investorkiev написав:после долгих раздумий, поднимаю аренду на 5%

а как давно вы поднимали в последний раз, весной или год назад?

год назад
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:03

  investorkiev написав:после долгих раздумий, всем поднимаю арендуна + 5%. На квартире за 10000грн это +500 грн, на квартире за 20000грн - это +1000 грн.

С миру по нитке - голому рубашка.


Как у вас, коллеги - лендлорды?

Живодер. Трибека вы попадете в ад для лендлордов. Там такие как вы вечно ходят собирать аренду с таких как я. Договорятся по телефону, приедут через весь город на восстановленном после пожара Богданчике (другого транспорта в этом аду нет), поцелуют дверь и домой... пешком (денег у вас только в один конец доехать). А на следующий день все по новой. И так целую вечность до страшного суда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:38

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  jokk написав:Сравнение с банком крайне некорректное. В банк вкладываете под фонд и госгарантии и по-этому не переживаешь сильно. В итоге сам банк ничего не отдает, отдает фонд. В случае с арендатором никаких гарантий нет и фонда тоже: если арендатор не платит - это уже потери, которые никто не вернет в случае чего.



Как раз корректное.
депозит = квартира.
Аренда= проценты

Если в ваш банк пришел Фонд, то проценты начисляться перестанут, а вот сам депозит в пределах 200тыс вам отдадут.

Аналогично если сбежал арендатор не расчитавшись, то вы лишаетесь дохода, но не самой квартиры. (На случай полных форсмажоров типа пожара существует страховка, и она не дорогая).

Именно так. Да и как оно может быть некорректным, если квартира под аренду - альтернатива депозиту.
Очень печально, что многие арендодатели-аматоры не понимают сути арендного бизнеса и кто в нем главный.


Кстати а что на сегодняшний день выгоднее - сдавать квартиру или депозиты ?
Например если брать гривневый депозит и однушку например не люксового класса/расположения ?
Energy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Миллиардер Джек Ма: "Сегодня у нас все сложно, завтра будет еще сложнее, а послезавтра будет все прекрасно, но большинство из нас умрет завтра вечером"
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:47

  investorkiev написав:Миллиардер Джек Ма: "Сегодня у нас все сложно, завтра будет еще сложнее, а послезавтра будет все прекрасно, но большинство из нас умрет завтра вечером"

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:23

Energy
на сегодняшний день,гривневый депозит прибыльнее
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:39

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  Energy написав:
  airmax78 написав:
  jokk написав:Сравнение с банком крайне некорректное. В банк вкладываете под фонд и госгарантии и по-этому не переживаешь сильно. В итоге сам банк ничего не отдает, отдает фонд. В случае с арендатором никаких гарантий нет и фонда тоже: если арендатор не платит - это уже потери, которые никто не вернет в случае чего.



Как раз корректное.
депозит = квартира.
Аренда= проценты

Если в ваш банк пришел Фонд, то проценты начисляться перестанут, а вот сам депозит в пределах 200тыс вам отдадут.

Аналогично если сбежал арендатор не расчитавшись, то вы лишаетесь дохода, но не самой квартиры. (На случай полных форсмажоров типа пожара существует страховка, и она не дорогая).



Кстати а что на сегодняшний день выгоднее - сдавать квартиру или депозиты ?
Например если брать гривневый депозит и однушку например не люксового класса/расположения ?


Вопрос теперь задавать надо другой: не что выгоднее, а что безопаснее?!
Легализуем и под конфискацию ... :twisted: Теперь арендаторы вас сдавать фискалам будут "пачками", да ещё за плату... :mrgreen:
Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний плат бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !"

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:01

  Ser Fil написав:
Вопрос теперь задавать надо другой: не что выгоднее, а что безопаснее?!
Легализуем и под конфискацию ... :twisted: Теперь арендаторы вас сдавать фискалам будут "пачками", да ещё за плату... :mrgreen:
Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний плат бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !"

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

шото не чути Долярчика
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Energy написав:Кстати а что на сегодняшний день выгоднее - сдавать квартиру или депозиты ?
Например если брать гривневый депозит и однушку например не люксового класса/расположения ?

Развитие идет по спирали.
"Все в гривнедепо, будем делать деньги" - обвал гривны - "да чтобы я еще раз гривну на депо..." - "курс падает, проценты хорошие" - "Все в гривнедепо, будем делать деньги".
Гривнедепо были хороши с 00 по 08 - 9 лет.
С 09 по 13 - 5 лет.
С 14 по ??? прошло уже 5 лет.
Как по мне мы входим в красную зону для гривнедепо. Бараны позабыли горькие уроки, шерсть отросла, значит скоро будут стричь.
Vlad442
 
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