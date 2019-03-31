Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:после долгих раздумий, всем поднимаю арендуна + 5%. На квартире за 10000грн это +500 грн, на квартире за 20000грн - это +1000 грн.
С миру по нитке - голому рубашка.
Как у вас, коллеги - лендлорды?
Живодер. Трибека вы попадете в ад для лендлордов. Там такие как вы вечно ходят собирать аренду с таких как я. Договорятся по телефону, приедут через весь город на восстановленном после пожара Богданчике (другого транспорта в этом аду нет), поцелуют дверь и домой... пешком (денег у вас только в один конец доехать). А на следующий день все по новой. И так целую вечность до страшного суда.
jokk написав:Сравнение с банком крайне некорректное. В банк вкладываете под фонд и госгарантии и по-этому не переживаешь сильно. В итоге сам банк ничего не отдает, отдает фонд. В случае с арендатором никаких гарантий нет и фонда тоже: если арендатор не платит - это уже потери, которые никто не вернет в случае чего.
Как раз корректное. депозит = квартира. Аренда= проценты
Если в ваш банк пришел Фонд, то проценты начисляться перестанут, а вот сам депозит в пределах 200тыс вам отдадут.
Аналогично если сбежал арендатор не расчитавшись, то вы лишаетесь дохода, но не самой квартиры. (На случай полных форсмажоров типа пожара существует страховка, и она не дорогая).
Именно так. Да и как оно может быть некорректным, если квартира под аренду - альтернатива депозиту. Очень печально, что многие арендодатели-аматоры не понимают сути арендного бизнеса и кто в нем главный.
Кстати а что на сегодняшний день выгоднее - сдавать квартиру или депозиты ? Например если брать гривневый депозит и однушку например не люксового класса/расположения ?
jokk написав:Сравнение с банком крайне некорректное. В банк вкладываете под фонд и госгарантии и по-этому не переживаешь сильно. В итоге сам банк ничего не отдает, отдает фонд. В случае с арендатором никаких гарантий нет и фонда тоже: если арендатор не платит - это уже потери, которые никто не вернет в случае чего.
Как раз корректное. депозит = квартира. Аренда= проценты
Если в ваш банк пришел Фонд, то проценты начисляться перестанут, а вот сам депозит в пределах 200тыс вам отдадут.
Аналогично если сбежал арендатор не расчитавшись, то вы лишаетесь дохода, но не самой квартиры. (На случай полных форсмажоров типа пожара существует страховка, и она не дорогая).
Кстати а что на сегодняшний день выгоднее - сдавать квартиру или депозиты ? Например если брать гривневый депозит и однушку например не люксового класса/расположения ?
Вопрос теперь задавать надо другой: не что выгоднее, а что безопаснее?! Легализуем и под конфискацию ... Теперь арендаторы вас сдавать фискалам будут "пачками", да ещё за плату...
Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний плат бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !"
Ser Fil написав: Вопрос теперь задавать надо другой: не что выгоднее, а что безопаснее?! Легализуем и под конфискацию ... Теперь арендаторы вас сдавать фискалам будут "пачками", да ещё за плату...
Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний плат бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Energy написав:Кстати а что на сегодняшний день выгоднее - сдавать квартиру или депозиты ? Например если брать гривневый депозит и однушку например не люксового класса/расположения ?
Развитие идет по спирали. "Все в гривнедепо, будем делать деньги" - обвал гривны - "да чтобы я еще раз гривну на депо..." - "курс падает, проценты хорошие" - "Все в гривнедепо, будем делать деньги". Гривнедепо были хороши с 00 по 08 - 9 лет. С 09 по 13 - 5 лет. С 14 по ??? прошло уже 5 лет. Как по мне мы входим в красную зону для гривнедепо. Бараны позабыли горькие уроки, шерсть отросла, значит скоро будут стричь.