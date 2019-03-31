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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 вер, 2019 21:39
Vlad442 написав: Energy написав:
Кстати а что на сегодняшний день выгоднее - сдавать квартиру или депозиты ?
Например если брать гривневый депозит и однушку например не люксового класса/расположения ?
Развитие идет по спирали.
"Все в гривнедепо, будем делать деньги" - обвал гривны - "да чтобы я еще раз гривну на депо..." - "курс падает, проценты хорошие" - "Все в гривнедепо, будем делать деньги".
Гривнедепо были хороши с 00 по 08 - 9 лет.
С 09 по 13 - 5 лет.
С 14 по ??? прошло уже 5 лет.
Как по мне мы входим в красную зону для гривнедепо. Бараны позабыли горькие уроки, шерсть отросла, значит скоро будут стричь.
Это не бараны забыли. Это новое поколение оленей уже успело подрасти.
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