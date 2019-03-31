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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1624162516261627

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 58
Виросли більш як на 50%
19%
11
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:39

  Vlad442 написав:
  Energy написав:Кстати а что на сегодняшний день выгоднее - сдавать квартиру или депозиты ?
Например если брать гривневый депозит и однушку например не люксового класса/расположения ?

Развитие идет по спирали.
"Все в гривнедепо, будем делать деньги" - обвал гривны - "да чтобы я еще раз гривну на депо..." - "курс падает, проценты хорошие" - "Все в гривнедепо, будем делать деньги".
Гривнедепо были хороши с 00 по 08 - 9 лет.
С 09 по 13 - 5 лет.
С 14 по ??? прошло уже 5 лет.
Как по мне мы входим в красную зону для гривнедепо. Бараны позабыли горькие уроки, шерсть отросла, значит скоро будут стричь.

Это не бараны забыли. Это новое поколение оленей уже успело подрасти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я на гривнедепо никогда не сидела вообще - а особенно в последние годы. Сейчас бы тоже не рисковала бы.

Мало лишь кто сможет высунуть свой депозит вовремя. А вот всунуть денежку и влететь - это пожалуста, таких примеров знаю много.

Одна подружка из Луганска держала эквивалент 700тыс дол на гривнедепо, еще с 2009 года.

Красивая жизнь, инфинити, все дела. Ставки были 20% годовых и без налогов.
Высунуть не успела. 1/3 профукалась в овнобанке, оставшиеся 2/3 были в хорошем банке, но курс... сами понимаете. Сейчас в ж.о.пе, проедает баблишко.

Поймите - любая история успеха в Украине - это история в доларах.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:02

  investorkiev написав:Одна подружка из Луганска держала эквивалент 700тыс дол на гривнедепо, еще с 2009 года.

Красивая жизнь, инфинити, все дела. Ставки были 20% годовых и без налогов.
Высунуть не успела. 1/3 профукалась в овнобанке, оставшиеся 2/3 были в хорошем банке, но курс... сами понимаете. Сейчас в ж.о.пе, проедает баблишко.

Поймите - любая история успеха в Украине - это история в доларах.


Время ох..ных историй. А где взяла 700к долларов или ето фантазии ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:07

  vladimir07 написав:
  investorkiev написав:Одна подружка из Луганска держала эквивалент 700тыс дол на гривнедепо, еще с 2009 года.

Красивая жизнь, инфинити, все дела. Ставки были 20% годовых и без налогов.
Высунуть не успела. 1/3 профукалась в овнобанке, оставшиеся 2/3 были в хорошем банке, но курс... сами понимаете. Сейчас в ж.о.пе, проедает баблишко.

Поймите - любая история успеха в Украине - это история в доларах.


Время ох..ных историй. А где взяла 700к долларов или ето фантазии ?


Продала папину автобазу, доставшуюся в наследство.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:47

investorkiev Вы мужчина или женщина? Три четыре страницы назад Вы были еще мужчиной, а теперь стали женщиной?
В принципе, я не против, но как-то глаз режет. :wink:
  investorkiev написав:Я на гривнедепо никогда не сидела вообще - а особенно в последние годы. Сейчас бы тоже не рисковала бы.

  investorkiev написав:Ак я давно говорил - Киев это единственное место в стране, куда еще можно вкладывать деньги. Киев будет вымирать самым последним.
Temps
 
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