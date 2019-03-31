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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 вер, 2019 21:39
Vlad442 написав: Energy написав:
Кстати а что на сегодняшний день выгоднее - сдавать квартиру или депозиты ?
Например если брать гривневый депозит и однушку например не люксового класса/расположения ?
Развитие идет по спирали.
"Все в гривнедепо, будем делать деньги" - обвал гривны - "да чтобы я еще раз гривну на депо..." - "курс падает, проценты хорошие" - "Все в гривнедепо, будем делать деньги".
Гривнедепо были хороши с 00 по 08 - 9 лет.
С 09 по 13 - 5 лет.
С 14 по ??? прошло уже 5 лет.
Как по мне мы входим в красную зону для гривнедепо. Бараны позабыли горькие уроки, шерсть отросла, значит скоро будут стричь.
Это не бараны забыли. Это новое поколение оленей уже успело подрасти.
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airmax78
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Додано: Сер 11 вер, 2019 21:53
Я на гривнедепо никогда не сидела вообще - а особенно в последние годы. Сейчас бы тоже не рисковала бы.
Мало лишь кто сможет высунуть свой депозит вовремя. А вот всунуть денежку и влететь - это пожалуста, таких примеров знаю много.
Одна подружка из Луганска держала эквивалент 700тыс дол на гривнедепо, еще с 2009 года.
Красивая жизнь, инфинити, все дела. Ставки были 20% годовых и без налогов.
Высунуть не успела. 1/3 профукалась в овнобанке, оставшиеся 2/3 были в хорошем банке, но курс... сами понимаете. Сейчас в ж.о.пе, проедает баблишко.
Поймите - любая история успеха в Украине - это история в доларах.
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investorkiev
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Додано: Сер 11 вер, 2019 22:02
investorkiev написав:
Одна подружка из Луганска держала эквивалент 700тыс дол на гривнедепо, еще с 2009 года.
Красивая жизнь, инфинити, все дела. Ставки были 20% годовых и без налогов.
Высунуть не успела. 1/3 профукалась в овнобанке, оставшиеся 2/3 были в хорошем банке, но курс... сами понимаете. Сейчас в ж.о.пе, проедает баблишко.
Поймите - любая история успеха в Украине - это история в доларах.
Время ох..ных историй. А где взяла 700к долларов или ето фантазии ?
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vladimir07
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Додано: Сер 11 вер, 2019 22:07
vladimir07 написав:
investorkiev написав:
Одна подружка из Луганска держала эквивалент 700тыс дол на гривнедепо, еще с 2009 года.
Красивая жизнь, инфинити, все дела. Ставки были 20% годовых и без налогов.
Высунуть не успела. 1/3 профукалась в овнобанке, оставшиеся 2/3 были в хорошем банке, но курс... сами понимаете. Сейчас в ж.о.пе, проедает баблишко.
Поймите - любая история успеха в Украине - это история в доларах.
Время ох..ных историй. А где взяла 700к долларов или ето фантазии ?
Продала папину автобазу, доставшуюся в наследство.
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investorkiev
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Додано: Сер 11 вер, 2019 22:47
investorkiev
Вы мужчина или женщина? Три четыре страницы назад Вы были еще мужчиной, а теперь стали женщиной?
В принципе, я не против, но как-то глаз режет.
investorkiev написав:
Я на гривнедепо никогда не сидела вообще - а особенно в последние годы. Сейчас бы тоже не рисковала бы.
investorkiev написав:
Ак я давно говорил - Киев это единственное место в стране, куда еще можно вкладывать деньги. Киев будет вымирать самым последним.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 23:21
Temps написав:investorkiev
Вы мужчина или женщина? Три четыре страницы назад Вы были еще мужчиной, а теперь стали женщиной?
В принципе, я не против, но как-то глаз режет.
investorkiev написав:
Я на гривнедепо никогда не сидела вообще - а особенно в последние годы. Сейчас бы тоже не рисковала бы.
investorkiev написав:
Ак я давно говорил - Киев это единственное место в стране, куда еще можно вкладывать деньги. Киев будет вымирать самым последним.
Какой вы наблюдательный.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 03:21
Temps написав:investorkiev
Вы мужчина или женщина? Три четыре страницы назад Вы были еще мужчиной, а теперь стали женщиной?
В принципе, я не против, но как-то глаз режет.
investorkiev написав:
Я на гривнедепо никогда не сидела вообще - а особенно в последние годы. Сейчас бы тоже не рисковала бы.
investorkiev написав:
Ак я давно говорил - Киев это единственное место в стране, куда еще можно вкладывать деньги. Киев будет вымирать самым последним.
Ріелторша Наташа, з донецьких кадрів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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