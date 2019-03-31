Додано: Сер 11 вер, 2019 21:53

Я на гривнедепо никогда не сидела вообще - а особенно в последние годы. Сейчас бы тоже не рисковала бы.



Мало лишь кто сможет высунуть свой депозит вовремя. А вот всунуть денежку и влететь - это пожалуста, таких примеров знаю много.



Одна подружка из Луганска держала эквивалент 700тыс дол на гривнедепо, еще с 2009 года.



Красивая жизнь, инфинити, все дела. Ставки были 20% годовых и без налогов.

Высунуть не успела. 1/3 профукалась в овнобанке, оставшиеся 2/3 были в хорошем банке, но курс... сами понимаете. Сейчас в ж.о.пе, проедает баблишко.



Поймите - любая история успеха в Украине - это история в доларах.