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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 14:39
airmax78 написав:
Какой вы наблюдательный.
Некоторых людей на соседней ветке очень интересует кто кого жарит.))
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Додано: Чет 12 вер, 2019 21:36
Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром.
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airmax78
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