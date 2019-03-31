Некоторых людей на соседней ветке очень интересует кто кого жарит.))
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Додано: Чет 12 вер, 2019 14:39
Додано: Чет 12 вер, 2019 21:36
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром.
Додано: Чет 12 вер, 2019 22:43
Курс долара не є визначальним чинником при встановлені гривневих орендних ставок. Балом править Його Величність ПОПИТ, чию невидиму, сезонно зміцнілу руку ви необачно вкусили замість здійснення хоча б церемоніального смиренного поцілунку. Усталена звичка зверхньо споглядати через дверне вічко на ЙОГО уповноваженого посла-ОРЕНДОДАВЦЯ і менторська манера комунікації з ним, несприйняття об"єктивних ринкових цін завтра стане причиною перетворення вашої вербальної "реберної" конструкції у цілком реальну для вашого тіла фізичну позу бобра з двома валізами під пахвами і чітким відбитком копняка на піжамних штанях.
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