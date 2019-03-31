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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1625162616271628

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 60
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:39

  airmax78 написав:Какой вы наблюдательный.

Некоторых людей на соседней ветке очень интересует кто кого жарит.))
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 22:43

  airmax78 написав:Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром.

Курс долара не є визначальним чинником при встановлені гривневих орендних ставок. Балом править Його Величність ПОПИТ, чию невидиму, сезонно зміцнілу руку ви необачно вкусили замість здійснення хоча б церемоніального смиренного поцілунку. Усталена звичка зверхньо споглядати через дверне вічко на ЙОГО уповноваженого посла-ОРЕНДОДАВЦЯ і менторська манера комунікації з ним, несприйняття об"єктивних ринкових цін завтра стане причиною перетворення вашої вербальної "реберної" конструкції у цілком реальну для вашого тіла фізичну позу бобра з двома валізами під пахвами і чітким відбитком копняка на піжамних штанях.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:25

  airmax78 написав:Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром.

Он за своими рыданиями да еще и через дверь Вас все равно не услышал
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:26

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром.

Он за своими рыданиями да еще и через дверь Вас все равно не услышал

Я ему смской продублировал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:42

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром.

Он за своими рыданиями да еще и через дверь Вас все равно не услышал

Я ему смской продублировал.

Еще и поизголялись вслед лендлорду...
Он с Вами давно все глаза выплакал - какие СМСки?)))
antey1969
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