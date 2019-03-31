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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 14:39
airmax78 написав:
Какой вы наблюдательный.
Некоторых людей на соседней ветке очень интересует кто кого жарит.))
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hume
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Додано: Чет 12 вер, 2019 21:36
Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром.
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airmax78
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Додано: Чет 12 вер, 2019 22:43
airmax78 написав:
Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром
.
Курс долара не є визначальним чинником при встановлені гривневих орендних ставок. Балом править Його Величність ПОПИТ, чию невидиму, сезонно зміцнілу руку ви необачно вкусили замість здійснення хоча б церемоніального смиренного поцілунку. Усталена звичка зверхньо споглядати через дверне вічко на ЙОГО уповноваженого посла-ОРЕНДОДАВЦЯ і менторська манера комунікації з ним, несприйняття об"єктивних ринкових цін завтра стане причиною перетворення вашої вербальної "реберної" конструкції у цілком реальну для вашого тіла фізичну позу бобра з двома валізами під пахвами і чітким відбитком копняка на піжамних штанях.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:25
airmax78 написав:
Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром.
Он за своими рыданиями да еще и через дверь Вас все равно не услышал
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antey1969
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:26
antey1969 написав: airmax78 написав:
Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром.
Он за своими рыданиями да еще и через дверь Вас все равно не услышал
Я ему смской продублировал.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:42
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром.
Он за своими рыданиями да еще и через дверь Вас все равно не услышал
Я ему смской продублировал.
Еще и поизголялись вслед лендлорду...
Он с Вами давно все глаза выплакал - какие СМСки?)))
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:25
ihorkyiv написав: airmax78 написав:
Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром
.
Курс долара не є визначальним чинником при встановлені гривневих орендних ставок. Балом править Його Величність ПОПИТ, чию невидиму, сезонно зміцнілу руку ви необачно вкусили замість здійснення хоча б церемоніального смиренного поцілунку. Усталена звичка зверхньо споглядати через дверне вічко на ЙОГО уповноваженого посла-ОРЕНДОДАВЦЯ і менторська манера комунікації з ним, несприйняття об"єктивних ринкових цін завтра стане причиною перетворення вашої вербальної "реберної" конструкції у цілком реальну для вашого тіла фізичну позу бобра з двома валізами під пахвами і чітким відбитком копняка на піжамних штанях.
Ти бачиш як заспівали. А коли підвищували то ридали що долар росте.
Громадянська ікспропріація навчить Вашу братію орендарів любити:-)
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:31
Первый написав: ihorkyiv написав: airmax78 написав:
Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром
.
Курс долара не є визначальним чинником при встановлені гривневих орендних ставок. Балом править Його Величність ПОПИТ, чию невидиму, сезонно зміцнілу руку ви необачно вкусили замість здійснення хоча б церемоніального смиренного поцілунку. Усталена звичка зверхньо споглядати через дверне вічко на ЙОГО уповноваженого посла-ОРЕНДОДАВЦЯ і менторська манера комунікації з ним, несприйняття об"єктивних ринкових цін завтра стане причиною перетворення вашої вербальної "реберної" конструкції у цілком реальну для вашого тіла фізичну позу бобра з двома валізами під пахвами і чітким відбитком копняка на піжамних штанях.
Ти бачиш як заспівали. А коли підвищували то ридали що долар росте.
Громадянська ікспропріація навчить Вашу братію орендарів любити:-)
Всім процвітання!
Честно, не знаю, дойдет ли до экспорприации. Но карту в Приватбанке для кэшбеков я уже открыл.
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airmax78
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