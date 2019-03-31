Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:[quote="4745978:airmax78"]Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром.
Курс долара не є визначальним чинником при встановлені гривневих орендних ставок. Балом править Його Величність ПОПИТ, чию невидиму, сезонно зміцнілу руку ви необачно вкусили замість здійснення хоча б церемоніального смиренного поцілунку. Усталена звичка зверхньо споглядати через дверне вічко на ЙОГО уповноваженого посла-ОРЕНДОДАВЦЯ і менторська манера комунікації з ним, несприйняття об"єктивних ринкових цін завтра стане причиною перетворення вашої вербальної "реберної" конструкції у цілком реальну для вашого тіла фізичну позу бобра з двома валізами під пахвами і чітким відбитком копняка на піжамних штанях.
Ти бачиш як заспівали. А коли підвищували то ридали що долар росте.
Честно, не знаю, дойдет ли до экспорприации. Но карту в Приватбанке для кэшбеков я уже открыл.[/quote] Слуги народа говорят что правильно сделали. Скоро! Кстати, добавили норму что арендный кешбек не облагается налогами. Думают как привязать кешбек к количеству сдаваемых лендлордом квартир. Например сдаёт 4 квартиры, по одной из них зафиксировали ситуацию с кешбеком, значит 4кратка. Думаю норм. Так мы их научим Батьківщину любити!
airmax78 написав:Честно, не знаю, дойдет ли до экспорприации. Но карту в Приватбанке для кэшбеков я уже открыл.
Слуги народа говорят что правильно сделали. Скоро! Кстати, добавили норму что арендный кешбек не облагается налогами. Думают как привязать кешбек к количеству сдаваемых лендлордом квартир. Например сдаёт 4 квартиры, по одной из них зафиксировали ситуацию с кешбеком, значит 4кратка. Думаю норм. Так мы их научим Батьківщину любити!
Уже раскаиваюсь, что против Зе и Слуги Народа агитировал. Черт попутал. Впервые за 28 лет почувствовал, как обо мне начало заботиться государство, служить моим интересам. Если так дальше пойдет - вступлю в партию и поеду на следующий интенсив в Трускавец.
airmax78 написав:Честно, не знаю, дойдет ли до экспорприации. Но карту в Приватбанке для кэшбеков я уже открыл.
Слуги народа говорят что правильно сделали. Скоро! Кстати, добавили норму что арендный кешбек не облагается налогами. Думают как привязать кешбек к количеству сдаваемых лендлордом квартир. Например сдаёт 4 квартиры, по одной из них зафиксировали ситуацию с кешбеком, значит 4кратка. Думаю норм. Так мы их научим Батьківщину любити!
Уже раскаиваюсь, что против Зе и Слуги Народа агитировал. Черт попутал. Впервые за 28 лет почувствовал, как обо мне начало заботиться государство, служить моим интересам. Если так дальше пойдет - вступлю в партию и поеду на следующий интенсив в Трускавец.