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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1626162716281629

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 60
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 06:01

Интересный способ выйти на арендодателей не платящих налоги:
https://v1.ru/text/education/65879561/?from=a_readmore
Bolt
 
Повідомлень: 239
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

airmax78 написав:
  Первый написав:
ihorkyiv написав:[quote="4745978:airmax78"]Курс доллара падает. Когда начнут снижать арендную плату в гривнах? Я своему арндодателю уже поставил вопрос ребром.

Курс долара не є визначальним чинником при встановлені гривневих орендних ставок. Балом править Його Величність ПОПИТ, чию невидиму, сезонно зміцнілу руку ви необачно вкусили замість здійснення хоча б церемоніального смиренного поцілунку. Усталена звичка зверхньо споглядати через дверне вічко на ЙОГО уповноваженого посла-ОРЕНДОДАВЦЯ і менторська манера комунікації з ним, несприйняття об"єктивних ринкових цін завтра стане причиною перетворення вашої вербальної "реберної" конструкції у цілком реальну для вашого тіла фізичну позу бобра з двома валізами під пахвами і чітким відбитком копняка на піжамних штанях.


Ти бачиш як заспівали. А коли підвищували то ридали що долар росте.

Громадянська ікспропріація навчить Вашу братію орендарів любити:-)


Всім процвітання!

Честно, не знаю, дойдет ли до экспорприации. Но карту в Приватбанке для кэшбеков я уже открыл.[/quote]
Слуги народа говорят что правильно сделали. Скоро! Кстати, добавили норму что арендный кешбек не облагается налогами. Думают как привязать кешбек к количеству сдаваемых лендлордом квартир. Например сдаёт 4 квартиры, по одной из них зафиксировали ситуацию с кешбеком, значит 4кратка. Думаю норм. Так мы их научим Батьківщину любити!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:41

  Bolt написав:Интересный способ выйти на арендодателей не платящих налоги:
https://v1.ru/text/education/65879561/?from=a_readmore


Так это ж в тоталитарной Раше, а не в стране вильнолюдей
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 08:35

  Первый написав:
airmax78 написав:Честно, не знаю, дойдет ли до экспорприации. Но карту в Приватбанке для кэшбеков я уже открыл.

Слуги народа говорят что правильно сделали. Скоро! Кстати, добавили норму что арендный кешбек не облагается налогами. Думают как привязать кешбек к количеству сдаваемых лендлордом квартир. Например сдаёт 4 квартиры, по одной из них зафиксировали ситуацию с кешбеком, значит 4кратка. Думаю норм. Так мы их научим Батьківщину любити!

Уже раскаиваюсь, что против Зе и Слуги Народа агитировал. Черт попутал. Впервые за 28 лет почувствовал, как обо мне начало заботиться государство, служить моим интересам. Если так дальше пойдет - вступлю в партию и поеду на следующий интенсив в Трускавец.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

airmax78 написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:Честно, не знаю, дойдет ли до экспорприации. Но карту в Приватбанке для кэшбеков я уже открыл.

Слуги народа говорят что правильно сделали. Скоро! Кстати, добавили норму что арендный кешбек не облагается налогами. Думают как привязать кешбек к количеству сдаваемых лендлордом квартир. Например сдаёт 4 квартиры, по одной из них зафиксировали ситуацию с кешбеком, значит 4кратка. Думаю норм. Так мы их научим Батьківщину любити!

Уже раскаиваюсь, что против Зе и Слуги Народа агитировал. Черт попутал. Впервые за 28 лет почувствовал, как обо мне начало заботиться государство, служить моим интересам. Если так дальше пойдет - вступлю в партию и поеду на следующий интенсив в Трускавец.
На ректальное орошение?
Faceless
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Модератор
 
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  #<1 ... 1626162716281629
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