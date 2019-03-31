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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1627162816291630

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 60
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:22

Стучать будут не те, кто живут, а тот, кто жил, поставил пятно на обоях или скол на столешнице, сдал грязную квартиру, вы им вычли из залога, а им это не понравилось, что за естественный износ с них взыскали. Вот они и напишут в налоговую, приложат копию договора и квитанцию из Приват24 как вам скидывали на личную карту, а не на 2600. Проколов у ФОПа может быть достаточно, если копнуть.
Плюс, как я писал, ФОП на общей ничего не выигрывает, ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла, а если сдается более 100, то сдавать на ЕН очень опасно.
Vlad442
 
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З нами з: 07.10.14
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  #<1 ... 1627162816291630
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