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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 08:22
Стучать будут не те, кто живут, а тот, кто жил, поставил пятно на обоях или скол на столешнице, сдал грязную квартиру, вы им вычли из залога, а им это не понравилось, что за естественный износ с них взыскали. Вот они и напишут в налоговую, приложат копию договора и квитанцию из Приват24 как вам скидывали на личную карту, а не на 2600. Проколов у ФОПа может быть достаточно, если копнуть.
Плюс, как я писал, ФОП на общей ничего не выигрывает, ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла, а если сдается более 100, то сдавать на ЕН очень опасно.
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Vlad442
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:00
hume написав:
У Первого похожая история, только порядок сумм больше, в той же дельте.
Да в Дельте половина форума отметились , сами на ветке Дельты писали
Я тоже трохи влетел в Дельте, ну а че, я же не хуже других)
Живите своим умом!
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:08
... влетіли тільки ті, що більше фонду!
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:31
Долярчик написав:
... влетіли тільки ті, що більше фонду!
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Депо было грн или бакс?
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Додано: Вів 17 вер, 2019 18:15
Возвращаемся ближе к теме ветки. Итак, в г. Украинка, что всего лишь в 40 км от центра Киева, сдалась двухкомнатная квартира (73 метра кв, или около того) за 9500 грн, без кондиционера, без посудомойки, но с ремонтом, в новом доме со счетчиком тепла. Кстати, в городе с нововстроями проблема, за последние пять лет было построено пару домов.
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hume
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Додано: Вів 17 вер, 2019 18:24
hume написав:
Возвращаемся ближе к теме ветки. Итак, в г. Украинка, что всего лишь в 40 км от центра Киева, сдалась двухкомнатная квартира (73 метра кв, или около того) за 9500 грн, без кондиционера, без посудомойки, но с ремонтом, в новом доме со счетчиком тепла. Кстати, в городе с нововстроями проблема, за последние пять лет было построено пару домов.
Заметил интересную особенность.
Все что до 12 тыс грн на левом берегу (в частности ПОХ) и до 14 тыс грн на правом - разлетается на ура, просто в момент, экспозиция от 1 до 3-5 дней (в зависимости от вашей переборчивости в том числе).
Что хоть немного дороже - уже висит в рекламе (хотя обьекты на голову лучше и по локации, и по метражу).
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