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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1627162816291630

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 61
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:22

Стучать будут не те, кто живут, а тот, кто жил, поставил пятно на обоях или скол на столешнице, сдал грязную квартиру, вы им вычли из залога, а им это не понравилось, что за естественный износ с них взыскали. Вот они и напишут в налоговую, приложат копию договора и квитанцию из Приват24 как вам скидывали на личную карту, а не на 2600. Проколов у ФОПа может быть достаточно, если копнуть.
Плюс, как я писал, ФОП на общей ничего не выигрывает, ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла, а если сдается более 100, то сдавать на ЕН очень опасно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:00

  hume написав:У Первого похожая история, только порядок сумм больше, в той же дельте.


Да в Дельте половина форума отметились , сами на ветке Дельты писали :mrgreen:
Я тоже трохи влетел в Дельте, ну а че, я же не хуже других)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

... влетіли тільки ті, що більше фонду!
- всім решта(як і мені) видали гривню по не поганому курсу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:31

  Долярчик написав:... влетіли тільки ті, що більше фонду!
- всім решта(як і мені) видали гривню по не поганому курсу!

Депо было грн или бакс?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Возвращаемся ближе к теме ветки. Итак, в г. Украинка, что всего лишь в 40 км от центра Киева, сдалась двухкомнатная квартира (73 метра кв, или около того) за 9500 грн, без кондиционера, без посудомойки, но с ремонтом, в новом доме со счетчиком тепла. Кстати, в городе с нововстроями проблема, за последние пять лет было построено пару домов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:24

  hume написав:Возвращаемся ближе к теме ветки. Итак, в г. Украинка, что всего лишь в 40 км от центра Киева, сдалась двухкомнатная квартира (73 метра кв, или около того) за 9500 грн, без кондиционера, без посудомойки, но с ремонтом, в новом доме со счетчиком тепла. Кстати, в городе с нововстроями проблема, за последние пять лет было построено пару домов.


Заметил интересную особенность.

Все что до 12 тыс грн на левом берегу (в частности ПОХ) и до 14 тыс грн на правом - разлетается на ура, просто в момент, экспозиция от 1 до 3-5 дней (в зависимости от вашей переборчивости в том числе).

Что хоть немного дороже - уже висит в рекламе (хотя обьекты на голову лучше и по локации, и по метражу).
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:44

  hume написав:Возвращаемся ближе к теме ветки. Итак, в г. Украинка, что всего лишь в 40 км от центра Киева, сдалась двухкомнатная квартира (73 метра кв, или около того) за 9500 грн, без кондиционера, без посудомойки, но с ремонтом, в новом доме со счетчиком тепла. Кстати, в городе с нововстроями проблема, за последние пять лет было построено пару домов.

Про з/п. Реальный сектор, производство, высококвалифицированный технический персонал. Рост з/п в долларах по сравнению с 2013 годом + 50%.
Ниже чем в Польше, но переезд уже не имеет смысла.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:09

  investorkiev написав:Заметил интересную особенность.
Все что до 12 тыс грн на левом берегу и до 14 тыс грн на правом - разлетается на ура, просто в момент, до 3-5 дней

Это вы трешки не пробовали сдавать :wink:
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:00

  antonivs3 написав:
  investorkiev написав:Заметил интересную особенность.
Все что до 12 тыс грн на левом берегу и до 14 тыс грн на правом - разлетается на ура, просто в момент, до 3-5 дней

Это вы трешки не пробовали сдавать :wink:


к счастью нет.

родич сдает совко-трешку на Виноградаре, получилось сдать только покомнатно, ну и понятно что контингент не ахти.

А вы по дорогим трешкам работаете? Что там на рынке?
На сколько можно сторговать в аренде трешку 100 метров в доме 2000+ годов в прицентровом районе, если за нее просят тысяч 35 грн?
investorkiev
 
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  #<1 ... 1627162816291630
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